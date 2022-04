https://mundo.sputniknews.com/20220406/mexico-a-un-paso-de-la-quinta-ola-de-covid-1124090625.html

México, a un paso de la quinta ola de COVID

México, a un paso de la quinta ola de COVID

A pesar de la tendencia a la baja en la cifra de contagios de COVID-19 en México, aún se espera que ocurra una quinta ola, de acuerdo con las previsiones de... 06.04.2022, Sputnik Mundo

2022-04-06T20:48+0000

2022-04-06T20:48+0000

2022-04-06T20:48+0000

américa latina

méxico

💗 salud

covid-19

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/18/1123553063_0:144:3129:1904_1920x0_80_0_0_e228f0fb09b620985d597942ad53c73a.jpg

En su análisis financiero del primer trimestre de 2022, el banco refiere que pesar de la baja en el número de casos y el avance en la vacunación, México aún corre el riesgo de atravesar por otra ola debido a que en algunos países ya se retiraron algunas medidas sanitarias y más del 30% de la población no tiene la vacunación completa."En semanas recientes se ha registrado una nueva variante de Ómicron que ha llevado al gobierno de China a adoptar medidas de confinamiento y también ha provocado un repunte en el número de casos en Europa y Estados Unidos por lo que esperamos un repunte en los casos en México en las próximas semanas y no podemos descartar una nueva ola de infecciones", se lee en el documento.Sobre las afectaciones económicas que provocó la pandemia durante el primer trimestre, Citibanamex señala que redujo su perspectiva de crecimiento de 1,8% a 1,7% debido al ausentismo laboral de las primeras semanas del año."En particular la cuarta ola de la pandemia causada por la variante Ómicron provocó un importante ausentismo laboral en el mes de enero. El IMSS otorgó prácticamente el mismo número de incapacidades por Covid-19 en enero que durante todo el resto de los meses de la pandemia", advirtió la institución bancaria.Por este factor, aunado al conflicto entre Rusia y Ucrania que afectará la inflación a nivel global y la cadena de suministro, Citibanamex considera que la inflación general de 2022 podría llegar a 6% y la subyacente a 5,8%, y considera "poco probable" que "la inflación converja en un nivel menor a 4% en los próximos años".

https://mundo.sputniknews.com/20220316/mexico-se-despide-del-cubrebocas-amlo-ya-pidio-analizar-dicha-propuesta-1123206196.html

méxico

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

méxico, 💗 salud, covid-19