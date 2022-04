https://mundo.sputniknews.com/20220406/medvedev-compara-las-sanciones-de-eeuu-y-la-ue-con-la-inquisicion-1124057022.html

Medvédev compara las sanciones de EEUU y la UE con la inquisición

Medvédev compara las sanciones de EEUU y la UE con la inquisición

MOSCÚ (Sputnik) — El vicepresidente del Consejo de Seguridad de Rusia, Dmitri Medvédev, sostuvo que las sanciones que imponen los países occidentales recuerdan...

Hoy por hoy, añadió, "estamos viendo con nuestros propios ojos lo que vio Europa prácticamente todos los milenios pasados y de lo que la Iglesia Católica se arrepintió a finales del siglo XX".Las cuestiones espirituales, enfatizó, era lo último que les interesaba a los inquisidores.Medvédev, presidente de Rusia entre 2008 y 2012, subrayó que a los burócratas de Estados Unidos y la Unión Europea lo único que les falta es que propongan echar a la hoguera a los empresarios de origen ruso.El alto funcionario recordó que "tras el proceso inquisidor se llevaba a cabo un juicio que, por regla general, terminaba siempre en la pena de muerte y no admitía ninguna apelación"."Pero hoy existe un procedimiento para impugnar las decisiones del Gran Inquisidor. El sistema judicial funciona en Estados Unidos, Reino Unido, así como en Europa [continental]. Tiene la posibilidad de corregir el error del proceso inquisidor [de las autoridades de Estados Unidos y sus marionetas]. Tenemos que reconocer que la justicia en muchos países occidentales tiene alto grado de independencia. El tío Sam y la vieja Europa no lo tienen tan fácil para hacer sucumbir los fundamentos jurídicos, como lo piensan algunos políticos. Incluso a pesar de la rusofobia que les nubló la mente", señaló.Medvédev advirtió que la lucha contra Rusia se lleva a cabo sin reparar en el sentido común y las leyes.El vicepresidente del Consejo de Seguridad de Rusia recalcó que Estados Unidos y Europa se verán inundados por una lluvia de demandas porque la inviolabilidad de la propiedad privada sigue en pie."Aquí es donde veremos qué apoya la máquina judicial occidental muy alabada: el robo de los inquisidores o la demanda justa de los propietarios. Más aún que el mundo entero estará pendiente de esos procesos. Y es que no solo los activos rusos se encuentran bajo la jurisdicción occidental, cualquiera puede verse afectado por la arbitrariedad", concluyó.

