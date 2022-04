https://mundo.sputniknews.com/20220406/la-ue-se-esfuerza-en-que-china-no-ayude-a-rusia-a-burlar-las-sanciones-1124056635.html

La UE se esfuerza en que China no ayude a Rusia a burlar las sanciones

La UE se esfuerza en que China no ayude a Rusia a burlar las sanciones

BRUSELAS (Sputnik) — El presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, declaró que la Unión Europea seguirá convenciendo a China y a otros países para que no... 06.04.2022, Sputnik Mundo

El Ministerio de Exteriores chino, al comentar con anterioridad las noticias sobre la presión política que experimenta por parte de la UE, dijo que Pekín mantiene una posición independiente con respecto a la crisis ucraniana, que China no es parte de la crisis en Ucrania y no quiere que las sanciones la afecten, también señaló que China tiene el derecho a defender sus derechos e intereses legítimos.Además, el ministerio declaró que "la cooperación chino-rusa no tiene límites", y agregó que los dos países fortalecerán su cooperación estratégica.Occidente impuso nuevas sanciones contra Rusia por la operación especial rusa en Ucrania. El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, las definió como muy serias y al mismo tiempo reveló que Rusia se había preparado de antemano para afrontarlas. También dijo que se elaborarán medidas de respuesta que respondan a los intereses de Moscú.El presidente ruso, Vladímir Putin, declaró que la política de contención y debilitamiento de Rusia deriva de la respectiva estrategia occidental a largo plazo, y constató que las sanciones acabaron afectando a la economía internacional. Según Putin, Occidente persigue el objetivo de empeorar las condiciones de vida de millones de personas.

