https://mundo.sputniknews.com/20220406/la-crisis-carcelaria-en-ecuador-carece-de-una-accion-estatal-real-para-enfrentar-el-problema-1124091413.html

La crisis carcelaria en Ecuador carece de una "acción estatal real para enfrentar el problema"

La crisis carcelaria en Ecuador carece de una "acción estatal real para enfrentar el problema"

El Servicio de Atención Integral a Personas Privadas de Libertad local anunció la creación de un Comité de Crisis para atender un problema de varios años. En otro orden, en Guatemala crecen las críticas hacia no renovar el mandato de la fiscal general Consuelo Porras. Estas y más noticias en 'En Órbita'.

2022-04-06T22:00+0000

2022-04-06T22:00+0000

2022-04-06T22:00+0000

en órbita

convención constituyente de chile

gabriel boric

augusto pinochet

constitución de chile

ecuador

guillermo lasso

hacinamiento carcelario

encarcelamiento

campo de prisioneros

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/06/1124094193_29:0:1273:700_1920x0_80_0_0_8c2bd588916ca885fe73256442bb269a.jpg

La crisis carcelaria en Ecuador carece de una "acción estatal real para enfrentar el problema" La crisis carcelaria en Ecuador carece de una "acción estatal real para enfrentar el problema"

En Ecuador se busca atender la situación en los centros penitenciarios nacionales, luego de reiterados hechos de violencia en cuatro de ellos: Cotopaxi (centro del país), Esmeraldas, Santo Domingo (oeste) y El Oro (este).Por otra parte, se completó el traslado de cinco cabecillas de bandas criminales de la cárcel de Turi hacia el centro penitenciario de máxima seguridad "La Roca", en Guayaquil. El motivo fue que estos individuos serían los presuntos responsables de la masacre de la madrugada del domingo 3 en la cárcel de Turi, que dejó 20 muertos según datos del Gobierno."En el proceso de esta crisis carcelaria, que ya va para los tres años, no ha habido una acción estatal real para enfrentar el problema. Expertos concluyen que en este momento de la crisis, que aborda el Gobierno de Guillermo Lasso, se aplicaron solo dos acciones", dijo a En Órbita Juan Carlos Cabezas, periodista de Radio La Calle de Ecuador.De acuerdo con el entrevistado, estas acciones fueron "militarizar los exteriores de las cárceles y trasladar a ciertos cabecillas de pandillas a 'La Roca', prisión calificada por presos líderes de organizaciones criminales como "el cementerio de hombres vivos".Cabezas por su parte resaltó la poca claridad en la información oficial vinculada al saldo de los recientes episodios de violencia en la prisión de Turi."Son cuestiones que aparecen de forma abrupta y desaparecen; nos dejan en un marasmo, en una especie de amnesia social que tenemos sobre el tema. En relación con el caso de Turi, hay informaciones extraoficiales que señalan más de 20 muertos informados por el Gobierno", indicó el entrevistado."La violencia entre bandas en las cárceles, por el control del tráfico de drogas y de armas, es tal que los cuerpos ya salen por partes [desde las prisiones]", lamentó el periodista ecuatoriano.En esta edición de En Órbita también abordamos —entre otros temas— el reclamo de organizaciones sociales en Guatemala, que rechazan la no renovación del mandato de la Fiscal general Consuelo Porras por acusaciones de corrupción, entre otras. Para ello, conversamos con Pedro Camajá de la Asamblea Social y Popular, convocante a las movilizaciones.Además, dialogamos con la constituyente de Revolución Democrática, Amaya Álvarez, tras la confirmación de la fecha del plebiscito en Chile (4 de septiembre) para ratificar o no el texto de la nueva Constitución.En Uruguay En Órbita se transmite por Radio M24 (frecuencia 97.9 de Montevideo y 102.5 de Maldonado), lunes y miércoles a las 19 horas y sábados a las 12 horas.En Argentina, por Radio Del Plata (AM 1030), los sábados de 7 a 8 horas.En Bolivia, por Radio Illimani - Patria Nueva (94.3 FM para todo el país y 93.7 FM en Cochabamba), de lunes a viernes de 4 a 5 horas. En Radio Kawsachun Coca (FM 99.1 de Cochabamba y FM 99.9 Trópico), de 22 a 23 horas.

ecuador

guayaquil

guatemala

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

convención constituyente de chile, gabriel boric, augusto pinochet, constitución de chile, ecuador, guillermo lasso, hacinamiento carcelario, encarcelamiento, campo de prisioneros, guayaquil, maría consuelo porras, guatemala, аудио