Islas Malvinas: ¿hasta cuándo el Reino Unido seguirá burlándose de Argentina?

El Reino Unido seguirá riéndose en la cara de Argentina ante sus reclamos del cese de su ocupación de las Islas Malvinas, hasta que la nación suramericana no... 06.04.2022, Sputnik Mundo

"Históricamente, de la única manera que se puede negociar con Inglaterra y obligarlo a algo es si Usted tiene muchas armas atrás. Si no, los ingleses se van a reír", manifestó Cersósimo, al indicar que eso es lo que ha ocurrido durante todos los años en los que Argentina ha intentado recuperar el control sobre las Malvinas, donde la parte británica ignora la resolución de la Asamblea General de Naciones Unidas que "impone proseguir sin demora las negociaciones sobre la disputa de la soberanía", según denunció recientemente el presidente argentino, Alberto Fernández.Ante esta sordera de Londres, el analista insistió en la extrema necesidad de poner fin a "una situación de indefensión muy grande" en la que se encuentra su país."No tenemos Fuerza Aérea, no tenemos submarinos, nuestros blindados son obsoletos", indicó Cersósimo, convencido de que la solución debe pasar por la adquisición de ofertas militares de Rusia, como cazas hipersónicos MiG-35, misiles Kinzhal, Zircon, Kalibr y sistemas antiaéreos S-500 Prometei.Asimismo, el analista subrayó que el cada vez mayor despliegue militar del Reino Unido en las Malvinas –tratándose de un país miembro de la OTAN–, "no solamente es un problema para Argentina", sino que también es un factor "desestabilizador para toda Suramérica".

