https://mundo.sputniknews.com/20220406/intervencion-de-zelenski-ante-el-congreso-espanol-requiem-por-la-diplomacia-el-derecho-y-la-verdad-1124085229.html

Intervención de Zelenski ante el Congreso español: réquiem por la diplomacia, el Derecho y la verdad

Intervención de Zelenski ante el Congreso español: réquiem por la diplomacia, el Derecho y la verdad

Un réquiem por lo que es la diplomacia, el Derecho y la verdad. Es lo que constituyó la intervención en el Congreso español del mandatario de Ucrania... 06.04.2022, Sputnik Mundo

2022-04-06T17:34+0000

2022-04-06T17:34+0000

2022-04-06T17:34+0000

qué pasa

congreso de españa

volodímir zelenski

pedro sánchez

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/06/1124085160_29:0:1273:700_1920x0_80_0_0_e5bb9e097b4263d36d792054f9d10e70.jpg

Intervención de Zelenski ante el Congreso español: réquiem por la diplomacia, el Derecho y la verdad Intervención de Zelenski ante el Congreso español: réquiem por la diplomacia, el Derecho y la verdad

Su presidenta, Maritxell Batet Lamaña, antes de ceder la palabra a Zelenski, se mostró fiel a un tren de moda entre los políticos occidentales de insultar al líder ruso, Vladímir Putin, al no vacilar ni un segundo en calificar al jefe del Kremlin como "agresor", pidiendo "aislar y sancionar" a Rusia.La señora Batet Lamaña no se limitó a insultos, sino que también tergiversó los objetivos de la operación especial militar de Moscú, afirmando que Rusia "ha desencadenado" una "guerra" contra "los ciudadanos" de Ucrania, mientras que la verdad radica en que, tal y como reitera la parte rusa, sus blancos en el país vecino son los neonazis que estaban masacrando impunemente a la población de Donbás, desde niños hasta ancianos, a partir del golpe de Estado en Kiev en 2014.Sin embargo, no todo lo que dijo fue mentira, si nos detenemos en su frase de que "la batalla de Ucrania" es también batalla de España. Y es que la nación ibérica ya entregó a Ucrania 1.370 lanzagranadas anticarro, 700.000 cartuchos de diverso tipo de munición y ametralladoras ligeras. Este fue el primer envío al régimen de Kiev, mientras que el pasado 24 de marzo el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, anunció un nuevo envío directo a Ucrania, tratándose, según sus palabras, de material ofensivo y defensivo.Unos suministros que serán muy agradecidos por grupos neonazis como el batallón Azov, cuyos integrantes –grandes protagonistas del genocidio en Donbás y ahora de crímenes de guerra contra soldados rusos presos, entre otras 'hazañas'–quedaron registrados en imágenes portando armas españolas.En sus declaraciones ante el Congreso español, el humorista y actor Volodímir Zelenski, quien ahora actúa como presidente de Ucrania, describió su país como si fuera un faro de la democracia y la libertad, algo 'insoportable' para Rusia.Un Zelenski arremetiendo contra una supuesta dictadura que buscaría implantar Rusia en Ucrania, es un auténtico oxímoron. Y es que se trata de un señor que acaba de prohibir la actividad de al menos 11 partidos políticos de oposición, entre ellos, el 'Partido Socialista de Ucrania', 'Unión de Fuerzas de Izquierda' y 'Plataforma de Oposición - Por la Vida', una de las fuerzas políticas que siempre han insistido en unas relaciones de buena vecindad con Rusia, llamado al presidente Zelenski a dialogar con Moscú, un socio beneficioso para Kiev en todos los años de la Ucrania independiente.Además, Zelenski aprovechó su presidencia para amordazar a los medios considerados afines a la oposición.En su discurso, Zelenski también exigió la salida de Rusia de los negocios españoles que siguen su actividad en este mercado, despreciando todo el esfuerzo que hicieron estas empresas para instalarse y operar exitosamente en el gigante euroasiático. Su argumento fuerte fueron las atrocidades, que según sus palabras, cometió Rusia en la ciudad ucraniana de Bucha. Unas atrocidades, que según apuntan las evidencias que van apareciendo, son fruto de los bombardeos indiscriminados de las fuerzas ucranianas, así como de su operación de limpieza contra los señalados como "colaboracionistas" prorrusos.De hecho, lo que exige Rusia es una investigación internacional independiente, pero los políticos y los medios dominantes ya declararon a Rusia como culpable, vulnerando principios como presunción de inocencia.Por último, Zelenskí pidió a España más armas, ante lo cual el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, se mostró listo para echar más leña al fuego del conflicto de Ucrania.

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Víctor Ternovsky https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/16/1110246557_0:0:1312:1313_100x100_80_0_0_d1b8e9deedb2088168cd290d5ce9dfe9.jpg

Víctor Ternovsky https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/16/1110246557_0:0:1312:1313_100x100_80_0_0_d1b8e9deedb2088168cd290d5ce9dfe9.jpg

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Víctor Ternovsky https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/16/1110246557_0:0:1312:1313_100x100_80_0_0_d1b8e9deedb2088168cd290d5ce9dfe9.jpg

congreso de españa, volodímir zelenski, pedro sánchez, аудио