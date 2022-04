https://mundo.sputniknews.com/20220406/estas-son-las-dificultades-que-tendra-que-enfrentar-una-mision-tripulada-para-llegar-a-marte-1124092377.html

Estas son las dificultades que tendrá que enfrentar una misión tripulada para llegar a Marte

Estas son las dificultades que tendrá que enfrentar una misión tripulada para llegar a Marte

La ciencia desarrollará cohetes que puedan ser utilizados varias veces y que sean muy poderosos, estimó el investigador del Instituto de Ciencias Nucleares Miguel Alcubierre Moya, de acuerdo con un artículo de divulgación del recinto académico."Seguramente regresará a la Luna para establecer una base con astronautas y con mucha suerte realizará los primeros viajes a Marte", apuntó la UNAM."Si en ese tiempo no hemos llegado al planeta rojo es que algo salió muy mal", valoró el científico.Complicaciones significativas"Llegar a Marte es de las predicciones más difíciles porque llevamos 40 años diciendo que podremos llegar en los próximos 10 o 20 años y no se ha cumplido", reconoció el especialista.El llamado planeta rojo no tiene oxígeno y se encuentra muy lejos de la Tierra, no obstante sería más amable que la Luna para visitantes humanos porque su gravedad es más parecida a la terrestre, explicó la UNAM."El día dura prácticamente lo mismo (24 horas y media) y, aunque tiene una atmósfera muy tenue, ayuda a mitigar la radiación del Sol", agregó.Pero si la misión se complicara, el envío de ayuda desde la Tierra hasta Marte tardaría meses. Además, esta hipotética visita requeriría también dotaciones de comida y agua capaces de durar años, o bien, que se encuentre la forma de producirlos allá.Si bien históricamente agencias gubernamentales como la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos, la Agencia Espacial Rusa o la Agencia Espacial Europea han desarrollado la tecnología espacial, en la última década ha crecido la participación de privados, recordó Alcubierre Moya.El científico también estimó que en los próximos 100 años la humanidad podría alcanzar las lunas de Júpiter, en un viaje que podría durar entre cinco y 10 años."Necesitaríamos desarrollar una tecnología que nos permita viajar mucho más rápido que la forma actual, los cohetes de hoy en día usan combustión química y se necesita otra forma de energía mucho más potente que nos permita viajar a mayor velocidad", apuntó la universidad.

