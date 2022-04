El presidente de la Cámara Baja rusa destaca el fracaso de las sanciones de EEUU

"No es una coincidencia que el Fondo Monetario Internacional haya llegado a la conclusión que las sanciones contra Rusia socavan la confianza en el dólar. El uso del dólar en las transacciones internacionales se reduce. Cualquiera que guarde dinero en dólares, no tiene la seguridad de que Estados Unidos no le robe su dinero. Es el inicio del fin del monopolio del dólar en el mundo", puntualizó.