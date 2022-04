https://mundo.sputniknews.com/20220406/el-asesinato-de-un-joven-que-paralizo-a-la-ciudad-de-mexico-1124077764.html

El asesinato de un joven que paralizó a la Ciudad de México

Un homicidio a un joven de 15 años provocó protestas que paralizaron por varias horas el norte de la capital mexicana. 06.04.2022, Sputnik Mundo

américa latina

méxico

ciudad de méxico

Los familiares y seres queridos de la víctima bloquearon Periférico Norte, una de las principales arterias de la Ciudad de México, y exigieron a las autoridades detener al culpable en un lapso no mayor a 48 horas. El nombre del adolescente masacrado es Hugo Carbajal, quien presuntamente fue asesinado a sus 15 años por un hombre mayor que él, identificado como Mauricio Mora, alias Moranegroii, de acuerdo con reportes de la prensa local. El homicidio habría sucedido en una fiesta en el Jardín Imperio de Jilotzingo, en el Estado de México, donde Carbajal acudió. Según los testimonios recogidos por las autoridades y los medios de comunicación, el joven falleció luego de que el agresor le rompiera una botella de vidrio en la cabeza y le cortara el cuello con los vidrios de ésta. "Lo único que quiero es que detengan al asesino de mi hijo", aseguró la madre de la víctima, Maureen Amaro, quien pasó la noche durmiendo en la calle y amenazando con otro bloqueo en caso de que el Gobierno no respondiera a su exigencia. No pasaron muchas horas para que el caso escalara hasta el nivel más alto en México. En su conferencia de prensa de este 6 de abril, el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que ya habían identificado al presunto homicida. De acuerdo con información de medios mexicanos como Milenio, el joven Hugo Carbajal fue agredido por haber tenido una actitud escandalosa e hiperactiva durante la fiesta.

méxico

ciudad de méxico

