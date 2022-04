https://mundo.sputniknews.com/20220406/crean-en-caracas-la-primera-escuela-popular-de-reciclaje-que-promueve-valores-ecosocialistas-1124100607.html

Crean en Caracas la primera Escuela Popular de Reciclaje, que promueve "valores ecosocialistas"

Crean en Caracas la primera Escuela Popular de Reciclaje, que promueve "valores ecosocialistas"

La institución educativa es el resultado de un novedoso sistema de recolección de basura donde la comunidad organizada en los barrios de Caracas tiene un papel... 06.04.2022, Sputnik Mundo

2022-04-06T23:08+0000

2022-04-06T23:08+0000

2022-04-06T23:08+0000

américa latina

venezuela

📝 reportajes

caracas

reciclaje

ecología

medioambiente

residuos

chavismo

educación

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/06/1124099511_0:193:2955:1855_1920x0_80_0_0_19d13422b12eb3c4f1364d67ea88ab68.jpg

En 1992, durante la Cumbre de la Tierra celebrada en Río de Janeiro, Fidel Castro alertó: "Una importante especie biológica está en riesgo de desaparecer por la rápida y progresiva liquidación de sus condiciones naturales de vida: el hombre".Tres décadas después de aquella sentencia del líder de la Revolución cubana, desde la propia ONU advierten sobre la gravísima amenaza que enfrenta la humanidad si continúa con las políticas energéticas actuales: "El planeta será inhabitable", alarma el titular del organismo multilateral, António Guterres.En Venezuela, consciente de la actividad depredadora del "hombre del capitalismo", el presidente Hugo Chávez (1999-2013) incluyó en el Plan de la Patria, su propuesta de Gobierno presentada en 2012 en la campaña para la última contienda electoral que participó, un objetivo dedicado a "preservar la vida en el planeta y salvar a la especie humana"."Nuestra mayor preocupación es la crisis ambiental, la crisis climática y la crisis civilizatoria que vivimos, que se debe al modelo de desarrollo capitalista imperante", señala en entrevista con Sputnik Jaratzon Ordóñez, al finalizar una clase en la recién inaugurada Escuela Popular de Reciclaje, ubicada en la parroquia Antímano, al oeste de Caracas.Este docente de la institución pionera en materia de reciclaje opina que la escuela es indispensable para la creación de hombres y mujeres nuevos, capaces de pensar "a la naturaleza como un todo, y no de manera fragmentada como nos lo ha impuesto el capitalismo"."La escuela responde, precisamente, al quinto objetivo del Plan de la Patria, de salvaguardar la vida en el planeta, de preservar a la Pachamama; ya que si no nos replanteamos nuestros modelos de consumo y de producción, si no reciclamos, reutilizamos, e incluso si no prevenimos el consumo de productos dañinos para el ambiente estaremos extinguiendo la especie misma", enfatiza el profesor Ordóñez.Gestión de los residuos desde las comunidadesUno de los ejes de la Escuela Popular de Reciclaje es el cambio cultural, a través del cual buscan hacer más eficiente el manejo integral de los residuos y desechos sólidos, que desde la perspectiva de sus impulsores debe estar concebido a partir de las bases organizadas en las comunidades."Para nosotros, la clave fundamental para lograr verdaderas transformaciones, y poder construir un modelo distinto para el tratamiento de los desechos, está en la organización popular, en los mismos territorios", así inicia la charla José López, gerente general del Sistema Urbano de Procesamiento, Recolección y Aseo de Caracas (SUPRA-Caracas), el ente rector en materia de gestión integral de la basura en la capital de Venezuela.Este licenciado en Educación con experiencia en la gestión ambiental, recibe a Sputnik en la Escuela Popular de Reciclaje. "Por su principal característica, que es formar al poder popular, a lideresas y líderes territoriales en materia ambiental y de reciclaje, es única en Latinoamérica", asegura López.La institución fue inaugurada el pasado 21 de marzo en las instalaciones de la Escuela Básica Bolivariana Barrio San José, que cuenta con una matrícula de 380 alumnos, quienes serán incorporados al sistema de la gestión de residuos como "patrulleros", para divulgar en el hogar la necesidad de clasificar y reciclar los residuos."En nuestra escuela tenemos años trabajando con los niños en el tema del reciclaje y fortaleciendo la educación ambiental, pero no lográbamos materializar todo lo aprendido. Ahora, en esta primera oleada vamos a materializar dos proyectos: 'Mi comuna recicla' y 'Mi escuela recicla'", comenta en entrevista con Sputnik la directora del establecimiento educativo bolivariano y de la Escuela Popular de Reciclaje, Coromoto Tuviñez.La educadora señala que esta primera etapa de formación ambiental en niños y líderes comunitarios, para que ellos sean los encargados de multiplicar la cultura del reciclaje, busca impactar con fuerza la conciencia en el barrio y así fortalecer el sistema de gestión de desechos sólidos que agrupa en un entramado a las instituciones gubernamentales vinculadas con el tema y las organizaciones populares."Esto está naciendo pero tenemos un gran reto cultural, un cambio de conciencia para cuidar el planeta, pero también va a impactarlos a ellos. Tenemos que cambiar incluso el concepto de basura, que sepan los niños y sus padres que la clasificación de los residuos en sus casas les va a permitir reutilizar y reciclar materiales para poder contribuir con la realización de proyectos comunitarios, porque eso que se recicla se va a poder intercambiar en esta gran red que se ha creado", explica Tuviñez.El germen del proyectoCaracas genera cada día 1.300 toneladas de residuos. A fines de 2020, la prestadora del servicio de recolección tenía una capacidad para recoger 800 toneladas diarias. Hoy —le dice a Sputnik el gerente de SUPRA-Caracas— nuestra capacidad de recolección supera el 95% del total de basura generada.Por su topografía, explica López, en Caracas no era posible subir al tercer anillo —las zonas altas de la ciudad—, donde los grandes camiones compactadores que recolectan los desechos en las avenidas y calles del casco central de Caracas no llegaban. Para ir "barrio adentro", se decidió entonces incorporar al sistema de recolección a las comunidades organizadas, a través de un movimiento social creado en 2018, pero que no había tomado el protagonismo central que tiene hoy en esta historia: las Mesas Técnicas de Reciclaje y Aseo (Metras).Esta organización, que cuenta con más de 1.200 Mesas Técnicas en Caracas, está conformada por integrantes de los consejos comunales, las organizaciones primarias del poder popular. La estructura contempla la figura del "mochilero ecológico", que es quien se encarga de recoger casa por casa el material clasificado para reciclar."Yo me encargo de recolectar todos los días el plástico, el vidrio y llevarlos al centro de acopio. Además de resolver un problema ambiental estamos resolviendo también necesidades de la comunidad", le dice a Sputnik la mochilera ecológica Luz Marina Peña en uno de los espacios recuperados en Antímano, que durante décadas funcionaba como basural a cielo abierto y hoy es un centro de acopio de los residuos a reciclar."De aquí sacamos más de 20 camiones de basura, aquí la basura se quemaba y era un foco de infección y contaminación terrible", agrega Diuska Villarroel, integrante de las Metras en Antímano.La lideresa comunal le explica a Sputnik que hubo que hacer un intenso trabajo de divulgación entre las familias del barrio para eliminar ese "depósito de basura", pero a la vez ofrecer alternativas a las dificultades de acceso al lugar de los camiones recolectores.Las Rutas Comunitarias del Sistema de Recolección de Residuos fueron construidas por las Metras en conjunto con la empresa estatal SUPRA. El sistema ya cuenta con 19 vías desplegadas en Caracas, cuyo seguimiento y control está en manos de las mismas organizaciones territoriales."Incluso, cuando comenzamos a construirlas, a discutir el proyecto, nosotros les dijimos que teníamos una debilidad, que no teníamos unidades recolectoras para disponer en los barrios. Y los voceros de las Metras nos respondieron: 'Nosotros tenemos los camiones. Bueno, así, con el poder popular, comenzamos a sanear los barrios de Caracas", cuenta José López.En Antímano existen siete rutas comunitarias de recolección de desechos, explica la coordinadora del movimiento Metras en Antímano, Inés Cedeño."Nosotros dividimos las rutas en ejes territoriales y así cubrimos todo Antímano; con brigadas comunitarias, además de recuperar espacios, impulsamos a través del reciclaje el intercambio de materiales por proyectos que en general tiene que ver con necesidades en temas de agua o construcción", agrega Cedeño.Reciclaje e "intercambio solidario"En los sectores Las Lomitas y Las Marquesitas, ubicados en la parte alta de Antímano, se concretó recientemente una experiencia de "intercambio solidario" que busca crecer y fortalecerse, por el entusiasmo que despertó en la comunidad.Se trata de un convenio realizado entre las Metras y SUPRA a través del cual los vecinos de estos sectores canjearon envases de plástico y vidrio por nuevas tuberías para transportar el agua potable a ambos sectores del barrio que se encontraban dañadas."Esto fue sumamente importante, por el bloqueo que nos tiene Estados Unidos, el Gobierno venezolano no tiene recursos para financiar obras. Y entonces nosotros mismos tenemos que resolver nuestros propios problemas", señala Álvaro Bolaños, vocero del Consejo Comunal Alberto Adriani del sector Las Lomitas.Este militante barrial le cuenta a Sputnik que el cambio de las tuberías de agua benefició a cerca de 40 familias, pero que lo más importante del proyecto es que "la gente consiguió resolver un problema en unidad, no se quedó esperando que otros se lo solucionaran, y eso es lo que se debe resaltar".Para Lisset Torrealba este proyecto va a seguir creciendo, y apunta que ya han firmado convenios con dos empresas estatales procesadoras de plástico y vidrio para venderles el material clasificado en las mesas técnicas.Los intercambios realizados por las comunidades, en esta primera etapa, incluyeron desde arreglo de ascensores con material reutilizable hasta intercambios por alimentos o artículos de limpieza y aseo personal. Pero uno de los objetivos de la Escuela Popular de Reciclaje —explica José López— es que cada miembro de la comunidad que se está capacitando debe ejecutar un proyecto comunitario autosustentable de reciclaje."Esto está naciendo, recién, pero estamos promoviendo con fuerza una nueva generación con valores ecosocialistas; Venezuela tiene mucho potencial para ser un ejemplo en el mundo en el tema del reciclaje, con nuevas fuentes energéticas, con generación de nuevos empleos, promoción de empresas comunales y también para potenciar el aparato industrial", reseña el funcionario de SUPRA, quien adelantó que está en elaboración una aplicación móvil para canjear puntos acumulados por material reciclado que se podrán intercambiar por productos en los comercios de la capital.Los impulsores de la Escuela Popular de Reciclaje no le temen a los retos y afirman que en poco tiempo han hecho posible algo que parecía inalcanzable: transformar una problemática, como es el tema de la basura, en oportunidades para fortalecer la organización popular.

venezuela

caracas

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Hernán Cano https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/0f/1114137614_126:0:1156:1030_100x100_80_0_0_2e6dd8bff7ef7b55cc9e8d18e9148da5.jpg

Hernán Cano https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/0f/1114137614_126:0:1156:1030_100x100_80_0_0_2e6dd8bff7ef7b55cc9e8d18e9148da5.jpg

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Hernán Cano https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/0f/1114137614_126:0:1156:1030_100x100_80_0_0_2e6dd8bff7ef7b55cc9e8d18e9148da5.jpg

venezuela, 📝 reportajes, caracas, reciclaje, ecología, medioambiente, residuos, chavismo, educación