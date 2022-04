https://mundo.sputniknews.com/20220406/china-tilda-de-desestabilizadora-la-intencion-de-aukus-de-desarrollar-armas-hipersonicas-1124060294.html

China tilda de desestabilizadora la intención de AUKUS de desarrollar armas hipersónicas

China tilda de desestabilizadora la intención de AUKUS de desarrollar armas hipersónicas

PEKÍN (Sputnik) — La declaración de EEUU, el Reino Unido y Australia (participantes del bloque militar AUKUS) sobre el desarrollo conjunto de armas... 06.04.2022, Sputnik Mundo

"Estados Unidos, el Reino Unido y Australia, bajo el pretexto de la crisis de Ucrania y la intención de garantizar la seguridad y la estabilidad en la región de Asia-Pacífico, anunciaron a gran escala que EEUU y el Reino Unido proporcionarían a Australia submarinos nucleares, y también que los tres países cooperarían en el desarrollo de tecnologías militares avanzadas, como armas hipersónicas", dijo el diplomático.Subrayó que "esto no solo aumenta el riesgo de la difusión de armas nucleares y pone en peligro el régimen de no proliferación nuclear, sino que agudiza la carrera armamentística y socava la paz y la estabilidad en la región de Asia-Pacífico".El 5 de abril Australia, el Reino Unido y EEUU anunciaron en un comunicado conjunto su acuerdo trilateral sobre la cooperación en el desarrollo de nuevas capacidades hipersónicas y de guerra electrónica.Además, al lograr el pacto el año pasado, EEUU y el Reino Unido acordaron entregar ocho submarinos nucleares a Australia, pese a que el Tratado de No Proliferación Nuclear prohíbe a las potencias nucleares transferir a cualquier nación, sea la que fuese, armas o dispositivos nucleares explosivos o el control sobre los mismos.El 15 de septiembre de 2021, Australia, Reino Unido y EEUU anunciaron un nuevo pacto en materia de defensa, AUKUS, por las iniciales de estos países en inglés, que busca contrarrestar la influencia de China en la región del Indo-Pacífico y cuya primera fase estipula la construcción de ocho submarinos de propulsión nuclear para la Armada australiana.

