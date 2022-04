https://mundo.sputniknews.com/20220406/china-insiste-en-investigar-el-montaje-organizado-en-la-ciudad-ucraniana-de-bucha-1124059217.html

China insiste en investigar el montaje organizado en la ciudad ucraniana de Bucha

PEKÍN (Sputnik) — El portavoz de la Cancillería china, Zhao Lijian, declaró que es necesario investigar lo sucedido en la ciudad ucraniana de Bucha y señaló... 06.04.2022, Sputnik Mundo

Además, instó a todas las partes "a mostrar mesura y evitar lanzar acusaciones infundadas antes de que termine la investigación".El pasado fin de semana las autoridades ucranianas y los medios de comunicación internacionales difundieron numerosas imágenes, en las que aparecen cadáveres de civiles en las calles de Bucha, localidad que estuvo bajo el control de las tropas rusas hasta el 30 de marzo pasado.Muchos usuarios de Internet dudaron de lo verídico de las acusaciones que Kiev dirigió a Moscú, señalaban que no se veía sangre cerca de los cuerpos, que algunos de los "muertos" estaban moviendo los brazos, e incluso el espejo retrovisor registró que uno cambió de posición apenas el auto en que iba el camarógrafo pasó adelante.El Ministerio de Defensa ruso calificó las fotos y vídeos publicados de "un nuevo montaje", al asegurar que durante la estancia de los militares rusos en la ciudad "ningún civil local sufrió agresión alguna".A la vez indicó que "los suburbios del sur de la localidad, incluidos los barrios residenciales, fueron bombardeados las 24 horas por militares ucranianos con artillería de gran calibre, tanques y sistemas de cohetes de lanzamiento múltiple".El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, declaró el 4 de abril pasado que Rusia rechaza categóricamente cualesquiera afirmaciones de tener que ver con la muerte de civiles en Bucha y exige que los líderes mundiales no se apresuren a dirigir acusaciones gratuitas a Rusia y que presten oído a la argumentación de Moscú.El embajador de Rusia ante la ONU, Vasili Nebenzia, mostró el 4 de abril a los periodistas unas pruebas de que la presunta "masacre de Bucha" fue una esenificación, en particular presentó un vídeo en que el alcalde de esa ciudad no dice ni una palabra sobre los "asesinados".

