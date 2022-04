https://mundo.sputniknews.com/20220405/rusia-respondera-a-la-declaracion-de-personas-no-gratas-a-sus-diplomaticos-ante-la-ue-1124029502.html

Rusia responderá a la declaración de personas no gratas a sus diplomáticos ante la UE

MOSCÚ (Sputnik) — La portavoz del Ministerio de Exteriores de Rusia, María Zajárova, declaró que Moscú dará una respuesta adecuada a la declaración de personas... 05.04.2022, Sputnik Mundo

"Rusia dará una respuesta adecuada", dijo Zajárova ante la prensa.Este 5 de abril, el jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, anunció que había decidido declarar personas no gratas a varios empleados de la representación permanente de Rusia ante la UE "por participar en actividades que contradicen su estatus diplomático".En los últimos días, varios países de la UE anunciaron la expulsión de diplomáticos rusos tras la presunta matanza de civiles en Bucha, de la que Occidente acusa a los militares de Rusia que, a su vez, la califican de montaje.En particular, el 4 de abril, Alemania anunció la expulsión de 40 diplomáticos rusos y Francia, de 35.Este 5 de abril, Italia, Dinamarca y Suecia expulsaron a 30, 15 y 3 diplomáticos de Rusia, respectivamente, España también anunció la expulsión de alrededor de 25 diplomáticos y personal de la Embajada rusa, mientras Rumanía expulsó a 10 empleados de la misión diplomática rusa.Por su parte, Lituania y Letonia rebajaron el 4 de abril el nivel de las relaciones diplomáticas con Moscú tras declarar personas no gratas a los embajadores de Rusia en estos países.Letonia también expulsó a 13 empleados de la misión diplomática rusa y cerró los consulados generales de Rusia en las ciudades de Liepaja y Daugavpils.El pasado fin de semana, las autoridades ucranianas y los medios de comunicación internacionales difundieron numerosas imágenes en las que aparecen cadáveres de civiles, algunos maniatados, en las calles de Bucha, situada al noroeste de Kiev. La localidad estuvo bajo el control de las tropas rusas, que la abandonaron el pasado 30 de marzo.El Ministerio de Defensa ruso calificó las fotos y vídeos publicados de "un nuevo montaje", al asegurar que durante la estancia de los militares rusos en la ciudad "ningún civil local sufrió agresión alguna".El Kremlin rechazó en términos categóricos la implicación de militares rusos en asesinatos de civiles en Bucha e insistió en que haya un debate internacional al respecto.

