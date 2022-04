https://mundo.sputniknews.com/20220405/montajes-de-crimenes-en-conflictos-tradicional-arma-de-occidente-1124029807.html

Montajes de crímenes en conflictos: tradicional 'arma' de Occidente

Occidente incrementa su campaña de desinformación sobre la misión de Rusia en Ucrania. Respuesta de Moscú sobre sucesos en Bucha, un golpe de realismo a... 05.04.2022, Sputnik Mundo

2022-04-05T17:30+0000

octavo mandamiento

serguéi lavrov

ucrania

montaje

eeuu

islas malvinas

reino unido

argentina

Montaje de crímenes, arma histórica de OccidenteEl canciller de Rusia, Serguéi Lavrov, volvió a refutar las acusaciones contra Moscú por los asesinatos de civiles en la ciudad ucraniana de Bucha."En cuanto a la campaña de desinformación, el último episodio –lamentablemente, no el único, pero el último en el plano cronológico–, tuvo lugar en la ciudad de Bucha. Esta campaña acompaña ahora a casi todos los conflictos, estamos acostumbrados a ella. Sabemos cómo trabajan los llamados Cascos Blancos en Siria. Ya durante la operación militar en Ucrania hubo muchos ejemplos en los que se lanzaron falsedades flagrantes basadas en una campaña de propaganda instantánea, condenas airadas, y luego, cuando se reveló la verdad unos días después, nadie en Occidente quiso seguir hablando de este tema", dijo Lavrov."Expondremos esas falsedades, al igual que contaremos la situación de principios de marzo, cuando intentaron presentar como una tragedia los hechos que tuvieron lugar en una maternidad de Mariúpol, al igual que ahora, cuando las Fuerzas Armadas de Rusia, como parte de una reconfiguración de su presencia en Ucrania, el 30 de marzo abandonaron la zona de Bucha, y durante los tres días siguientes el alcalde habló allí en la televisión diciendo que la ciudad estaba volviendo a la normalidad. Las Fuerzas Armadas ucranianas aparecieron allí, mostraron las calles donde no había cadáveres, y tres días después, probablemente decidieron organizar una escenificación similar", indicó el canciller ruso.El conflicto de Ucrania, "una buena noticia para los fabricantes de armas estadounidenses"El conflicto de Ucrania, otro de los tantos baños de sangre preparados por EEUU, constituye un excelente negocio para la potencia norteamericana por donde se lo mire. Entre los sectores de la economía estadounidense más beneficiados, sobresale el de hidrocarburos, donde Washington está avanzando en imponer a los 'socios' transatlánticos su carísimo gas licuado como sustitución a los baratos suministros provenientes de Rusia, apelando a la extrema necesidad de que el Viejo Continente corte todos los vínculos con el gigante euroasiático.Otro sector norteamericano que se siente muy agradecido por la Administración Biden es el armamentístico. Al convertir a Ucrania en un campo de guerra y convencer a Europa de que Rusia es un enemigo a batir, los vendedores de armas estadounidenses obtendrán ganancias multimillonarias.Islas Malvinas: ¿hasta cuándo el Reino Unido seguirá burlándose de Argentina?El Reino Unido seguirá riéndose en la cara de Argentina ante sus reclamos del cese de su ocupación de las Islas Malvinas, hasta que la nación suramericana no acabe con una situación "vergonzosa" e "irresponsable" en la que, siendo el octavo territorio del mundo, "anda desarmada", según el analista argentino Pedro Ezequiel Cersósimo"Históricamente, de la única manera que se puede negociar con Inglaterra y obligarlo a algo es si Usted tiene muchas armas atrás. Si no, los ingleses se van a reír", manifestó Cersósimo, al indicar que eso es lo que ha ocurrido durante todos los años en los que Argentina ha intentado recuperar el control sobre las Malvinas, donde la parte británica ignora la resolución de la Asamblea General de Naciones Unidas que "impone proseguir sin demora las negociaciones sobre la disputa de la soberanía", según denunció recientemente el presidente argentino, Alberto Fernández.Invitamos a los oyentes de Octavo Mandamiento a compartir sus opiniones sobre los acontecimientos más importantes en sus países, enviando mensajes de voz de un máximo de dos minutos al WhatsApp del programa: +7 968 766 28 74.El equipo del programa está integrado por Javier Benítez, Víctor Sújov y Víctor Ternovsky.

ucrania

eeuu

islas malvinas

reino unido

argentina

2022

Noticias

