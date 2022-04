https://mundo.sputniknews.com/20220405/marte-retumba-por-uno-misteriosos-temblores-nunca-antes-detectados-1124033067.html

Marte retumba por uno misteriosos temblores nunca antes detectados

El planeta rojo tiene un campo magnético más débil que el terrestre, que puede significar la diferencia entre la vida y la muerte. Esto llevó a pensar durante mucho tiempo a los astrónomos que allí no ocurría gran cosa, pero ahora se van acumulando pruebas de que Marte alberga bajo su polvorienta y estéril superficie un interior que se estremece por la actividad sísmica.Cuando el módulo de aterrizaje InSight de la NASA llegó en noviembre de 2018 y comenzó a escuchar los latidos de Marte, los astrónomos comprobaron que Marte retumbaba. Desde entonces han sido detectados cientos de sismos marcianos, lo suficiente como para ofrecer un mapa detallado de su interior.El geofísico Hrvoje Tkalčić, de la Universidad Nacional de Australia, y el geofísico Weijia Sun, de la Academia de Ciencias de China, querían buscar terremotos que pudieran haber pasado desapercibidos en los datos de InSight. Para ello, utilizaron dos técnicas no convencionales, aplicadas recientemente a la geofísica.Se basaron en nueve plantillas de terremotos marcianos conocidos, así pudieron detectar 47 nuevos eventos sísmicos procedentes de una región de Marte llamada Cerberus Fossae, un sistema de fisuras creadas por fallas que han separado la corteza.Según el estudio publicado en Nature Communications, la mayoría de esos nuevos eventos sísmicos se parecen a las formas de onda de dos notables terremotos de Cerberus Fossae que tuvieron lugar en mayo y julio de 2019, lo que sugiere que los terremotos más pequeños están relacionados con los más grandes.Los investigadores trataron de averiguar la causa de los temblores y notaron que no había ningún patrón que encontrar en el momento de los terremotos, descartando causas como la influencia de la luna marciana Fobos.Esto los llevó a suponer que el movimiento de roca fundida en el manto marciano es el desencadenante de estos 47 terremotos marcianos recién detectados bajo la región de Cerberus Fossae.El análisis previo de las características de la superficie de Marte en las Fosas Cerberas reveló que la región había sido volcánicamente activa recientemente, en aproximadamente los últimos 10 millones de años. La actividad identificada por Sun y Tkalčić, atribuida al movimiento repetitivo del magma en el manto marciano, también sugiere que Marte es más activo volcánica y sísmicamente de lo que se pensaba.Según los investigadores concluyeron que este descubrimiento puede ayudar a entender el campo magnético de Marte, cómo evolucionó y en qué etapa de la historia del planeta se detuvo, algo importante para las futuras misiones y si los científicos esperan algún día establecer vida humana en Marte.

