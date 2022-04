https://mundo.sputniknews.com/20220405/los-casos-de-dengue-en-brasil-aumentan-mas-de-35-en-2022-1124033966.html

Los casos de dengue en Brasil aumentan más de 35% en 2022

RIO DE JANEIRO (Sputnik) — Los casos de dengue en Brasil aumentaron más del 35 por ciento en los dos primeros meses de este año, según los datos oficiales del... 05.04.2022

américa latina

brasil

dengue

En enero y febrero de este año, los casos de dengue aumentaron un "35,4% en comparación con el mismo periodo de 2021", llegando a 30 muertes y 128.379 casos, según informó esta cartera en un comunicado.El dengue es una enfermedad tropical causada por el mosquito Aedes Aegypti que en casos graves puede llevar a la muerte.Tras décadas de investigaciones, todavía no hay una vacuna eficiente contra la enfermedad.La única disponible en Brasil, la Dengvaxia, fabricada por el laboratorio francés Sanofi Pasteur, tiene varias limitaciones, porque solo se recomienda para quien ya contrajo el dengue al menos una vez.Esto impide que se puedan realizar campañas de vacunación a gran escala, sumado a que la vacuna no está disponible en el sistema público de salud.En la actualidad, la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria (Anvisa) está estudiando la aprobación de otra vacuna, la TAK-003, de la farmacéutica japonesa Takeda.En este caso, la vacuna podría ser aplicada tanto en quien tuvo la enfermedad como quien no, y en personas de 4 a 60 años.En un estado algo más atrasado se encuentran los trabajos del Instituto Butantan de Sao Paulo, que espera poder presentar su vacuna contra el dengue en 2024.

brasil

