Estos son los beneficios que tendrán los mexicanos que acepten someterse a la vacuna Patria

Estos son los beneficios que tendrán los mexicanos que acepten someterse a la vacuna Patria

Las personas que deseen ser vacunadas con el biológico fabricado parcialmente por el Gobierno de México obtendrán algunas facilidades médicas.

Servicios médicos gratuitos durante un año forman parte de los beneficios que ofrecen las autoridades mexicanas a aquellas personas que acepten participar en los ensayos clínicos de la vacuna Patria. El subsecretario de Salud de México, Hugo López-Gatell, señaló que las evaluaciones médicas no sólo corresponderán a las relacionadas con los efectos de la vacuna, sino a condiciones de salud en general. La vacuna Patria es desarrollada por la empresa mexicana de farmacéutica veterinaria, Avimex, en colaboración con laboratorios de otros países. Sus ensayos clínicos con organizados y controlados por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt). Según Avimex, este preparado utiliza tecnología de la Icahn School of Medicine at Mount Sinai, de Nueva York, así como una proteína llamada HexaPro, de la Universidad de Texas. Además, participan instituciones mexicanas como la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER).Según López-Gatell, los ensayos han transcurrido de forma positiva y los resultados han sido mejor a los esperados. Tanto, que su inmunidad será mayor a la de otras vacunas, dijeron las autoridades. Sólo falta que los ensayos de la vacuna Patria entren a la fase 3 —que es donde participará la población— para que pueda ser registrada ante la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) y, de ese modo, comenzar su aplicación.

