https://mundo.sputniknews.com/20220405/economista-sanciones-a-rusia-golpean-bolsillos-salvadorenos-1124045574.html

Economista: sanciones a Rusia golpean bolsillos salvadoreños

Economista: sanciones a Rusia golpean bolsillos salvadoreños

SAN SALVADOR (Sputnik) — El efecto de las sanciones occidentales contra Rusia se siente ya en El Salvador, donde los precios se han disparado por el creciente... 05.04.2022, Sputnik Mundo

2022-04-05T21:20+0000

2022-04-05T21:20+0000

2022-04-05T21:20+0000

américa latina

centroamérica

el salvador

operación militar especial de rusia en ucrania

sanciones

📈 mercados y finanzas

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/106103/00/1061030005_0:438:4256:2832_1920x0_80_0_0_43ef31b4862cc03d1c4e13eb901bacfa.jpg

El también exintegrante del Consejo Nacional del Salario Mínimo agregó que, al encarecerse todo sube la inflación, baja el poder adquisitivo de la población y se afecta la renta de las pequeñas y medianas empresas.Ante este panorama, la administración del presidente Nayib Bukele adoptó un paquete de medidas para aliviar el bolsillo del salvadoreño en tiempos de crisis, pero Villalona estimó que, de las 11 iniciativas propuestas, apenas un par tienen un impacto real.En particular, el experto valoró la erradicación temporal de dos impuestos a la venta de gasolina y diesel, que ahorrarán 0,26 centavos de dólar por galón de combustible al consumidor, pero que afectan otros subsidios y una pensión a los veteranos de la guerra (1980-1992).Por otro lado, la Dirección de Estadísticas y Censos (Digestyc) confirmó un encarecimiento de la canasta básica en El Salvador, que alcanzó su valor más alto del presente siglo, sobre todo por el alza en la leña y el gas propano.A su vez, unas 80 panaderías han cerrado este año, la mitad de ellas tan solo en marzo, por el incremento en insumos como harina, manteca y huevos, pese a la eliminación temporal de aranceles para el ingreso de dichos productos.Un reporte del diario El Mundo señaló que los panificadores detectaron el encarecimiento de los insumos desde septiembre de 2021, aunque la guerra entre Rusia y Ucrania disparó el precio del trigo y otros productos clave del rubro.Varias potencias occidentales, lideradas por Estados Unidos, activaron sanciones individuales y sectoriales contra Rusia para obligar al Kremlin a frenar la operación militar especial lanzada a fines de febrero pasado en Ucrania para "desmilitarizar y desnazificar" ese país.Decenas de empresas anunciaron su decisión de suspender negocios en y con Rusia, país al que los países occidentales desconectaron parcialmente del sistema SWIFT, congelaron sus reservas internacionales y embargaron sus exportaciones de hidrocarburos.SWIFT (acrónimo inglés de Society for World Interbank Financial Telecommunication) es una plataforma que conecta a unas 11.000 instituciones financieras de más de 200 países y sirve de base del sistema financiero internacional.Según fuentes académicas, las más de 5.300 nuevas medidas restrictivas impuestas contra Rusia, sumadas a las más de 2.750 que estaban en vigor, hacen de la nación eslava la más castigada del mundo, por delante de Corea del Norte e Irán.

https://mundo.sputniknews.com/20220402/sanciones-contra-rusia-aumentaran-pobreza-mundial-1123923977.html

https://mundo.sputniknews.com/20220223/presidente-salvadoreno-cuestiona-retorica-de-canada-sobre-conflicto-entre-rusia-y-ucrania-1122099612.html

centroamérica

el salvador

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

centroamérica, el salvador, operación militar especial de rusia en ucrania, sanciones, 📈 mercados y finanzas