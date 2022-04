https://mundo.sputniknews.com/20220405/diputado-nicaraguense-montaje-en-bucha-es-un-boicot-a-negociaciones-1124048311.html

Diputado nicaragüense: montaje en Bucha es un boicot a negociaciones

Diputado nicaragüense: montaje en Bucha es un boicot a negociaciones

MANAGUA (Sputnik) — El montaje sobre lo ocurrido en la localidad ucraniana de Bucha es un boicot de EEUU a las negociaciones entre Moscú y Kiev, dijo a la... 05.04.2022, Sputnik Mundo

2022-04-05T23:03+0000

2022-04-05T23:03+0000

2022-04-05T23:03+0000

internacional

nicaragua

centroamérica

ucrania

rusia

operación militar especial de rusia en ucrania

🛡️ zonas de conflicto

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/03/1122588208_0:0:3309:1862_1920x0_80_0_0_33d1c7ba696d95ab376132c91ce32e69.jpg

Según el legislador, a Washington no le conviene que se acabe la guerra, porque su Gobierno e industria es la única gananciosa del conflicto en Ucrania y de las sanciones a Moscú, ya que EEUU ha incrementado la venta de gas a países de la Unión Europea (UE), que antes era proporcionado por Rusia."Esto se le ha vuelto un boomerang, porque las sanciones que le impusieron a Rusia están afectando claramente a Europa y el gran ganador son los EEUU, que con esta guerra de Ucrania está sacando 70% de ganancia en la venta de gas y la venta de petróleo a Europa que no le está comprando a Rusia. ¿Quién es el ganador? EEUU que está ganando por la guerra sin poner los muertos, todo es una acción estratégica para debilitar a Europa y obtener ganancia en la venta de gas licuado", reflexionó el parlamentario.A esta evidencia Navarro le suma el negocio millonario que las naciones europeas están realizando en la compra de armas a la industria norteamericana, para suministrar a Ucrania."También hay otro aspecto, con la guerra todos los países europeos y en el mundo están recurriendo a un proceso armamentista con base en garantizar la defensa de sus territorios, pero ¿quién vende esas armas? las venden los EEUU, entonces allí igual que con el petróleo y con el gas, con la industria de las armas los EEUU es el gran ganador y es por eso que (el presidente estadounidense, Joe) Biden está en la posición que está", expresó.El ministro de Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov llamó la atención de que el "montaje" de Bucha trascendiera cuando Ucrania plantea acuerdos de paz considerando su territorio como un Estado neutral y no alineado."Por primera vez, la parte ucraniana puso sobre el papel su disposición a declarar su Estado neutral, no alineado, no nuclear, y por primera vez declaró su disposición a negarse a desplegar armas de Estados extranjeros en su territorio y a realizar ejercicios en su territorio con la participación de personal militar extranjero, excepto con el consentimiento de todos los países garantes de este tratado, el futuro tratado, esperamos, incluida Rusia", afirmó Lavrov.Navarro también se refirió a las propuestas de EEUU de expulsar a Rusia del Consejo de Seguridad de la ONU o de su rol de Estado observador de la Organización de los Estados Americanos (OEA)."Todo eso no es más que parte de un circo, no va a suceder nada de eso y al final de cuentas ¿quién pierde si Rusia se sale de observador en la OEA?: los países de América, porque Rusia está brindando ayuda a Brasil, a Perú, Ecuador, Nicaragua, Argentina, México. ¿A dónde no están llevando los rusos el apoyo económico y el intercambio comercial?", se preguntó.Rusia lanzó una operación militar especial en Ucrania el 24 de febrero alegando que las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk solicitaron ayuda para protegerse de los ataques cada vez más intensos de las tropas ucranianas.De acuerdo al Ministerio de Defensa ruso, los ataques militares no están dirigidos contra instalaciones civiles, sino que buscan inutilizar la infraestructura bélica.Del 24 de febrero al 3 de abril, las hostilidades en Ucrania causaron la muerte de al menos 1.430 civiles y dejaron heridos a otros 2.097, pero el balance real es mucho más alto, según la ONU.

https://mundo.sputniknews.com/20220405/un-analista-opina-que-acusaciones-contra-rusia-sobre-bucha-responden-a-intereses-de-eeuu-1124031670.html

https://mundo.sputniknews.com/20220405/para-que-occidente-necesita-el-montaje-de-bucha-en-ucrania-1124016196.html

https://mundo.sputniknews.com/20220404/los-motivos-que-obligan-a-occidente-a-cerrarse-a-una-investigacion-independiente-en-bucha-1123989921.html

nicaragua

centroamérica

ucrania

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

nicaragua, centroamérica, ucrania, rusia, operación militar especial de rusia en ucrania, 🛡️ zonas de conflicto