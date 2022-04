Estados Unidos confirma que llevó a cabo prueba de misiles hipersónicos "recientemente"

Por su parte, el secretario de Defensa de EEUU, Lloyd Austin, anunció que la cancelación de la prueba del misil balístico intercontinental Minuteman III la semana pasada no se hizo por directiva de la Casa Blanca sino más bien como una táctica de gestión de escalada.



"No, no obtuvimos una directiva para cancelar eso de la Casa Blanca. Es mi evaluación basada en el estado actual de la situación con respecto a la gestión de escalamiento, que era lo mejor que se podía hacer en términos de posponer y luego eventualmente cancelar. Sin duda, podremos seguir progresando en el programa", dijo Austin al Comité de Servicios Armados de la Cámara de Representantes cuando se le preguntó sobre la cancelación de la prueba Minuteman la semana pasada.