https://mundo.sputniknews.com/20220405/clasismo-y-ridiculez-la-tragicomedia-de-la-oposicion-en-mexico-1124036158.html

Clasismo y ridiculez: la tragicomedia de la oposición en México narrada por Jairo Calixto

Clasismo y ridiculez: la tragicomedia de la oposición en México narrada por Jairo Calixto

Políticos que no saben cómo se come un taco, empresarios que desconocen cuánto cuesta un boleto del metro, comunicadores que lanzan reportajes sin sustento y... 05.04.2022, Sputnik Mundo

2022-04-05T20:03+0000

2022-04-05T20:03+0000

2022-04-05T20:28+0000

américa latina

méxico

andrés manuel lópez obrador

houston

ciudad de méxico

pemex

política

💬 entrevistas

opinión

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/1a/1117549335_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_7bb3348b5893f29654085e6aa3a81f46.jpg

Una oposición frágil, que desconoce la realidad del mexicano de a pie y se enfrasca en berrinches más que en argumentos sólo fortalece la figura presidencial en lugar de debilitarla. Así lo asegura en entrevista con Sputnik el periodista y humorista Jairo Calixto, quien ha lanzado al mercado un nuevo libro: Haz patria, educa a un derechairo (Aguilar, 2022). Y es que en México, con la llegada del obradorismo al poder, la sociedad se polarizó —aún más— en dos bandos que el mismo López Obrador bautizó como "chairos" y "fifís". Una narrativa dual que hace referencia a las personas que apoyan al presidente y a quienes lo critican. Se trata, sin embargo, de términos muy difusos que generalmente no obedecen a otra regla que el respaldo o el rechazo al actual Gobierno mexicano. Dentro de los grupos de oposición se encuentran los "fifís" —palabra que tradicionalmente se utiliza para describir a la gente acaudalada, de familias de abolengo— y los "derechairos", un concepto de reciente creación que describe a aquellas personas con ideologías conservadoras que se dejan guiar por actitudes de rebaño, muchas veces extremistas o fundamentalistas. No tienen a nadie para 2024El humorista asegura que uno de los aspectos más "tragicómicos" de la oposición en México es su carencia de una persona con la fortaleza política e ideológica necesaria para ser candidato a la Presidencia. Lo más cercano que tienen, dice, es Ricardo Anaya, quien desea "gobernar un país que no conoce", ya que ni siquiera sabe cómo se come un taco. Anaya, de hecho, ya había contendido por el máximo cargo público de la República y perdió ante López Obrador en las elecciones de 2018. Y es que en sus videos de promoción, el político panista come tacos en la calle, convive con campesinos, viaja en el metro, se sube al transporte público, realiza recorridos que hacen a diario los obreros de la Ciudad de México, habla con un lenguaje "de barrio", conoce las caguamas —cervezas tamaño familiar—, entre otras cosas usualmente relacionadas a la cultura popular. Escándalos, ¿exagerados?"López Obrador y la Cuarta Transformación se han equivocado en muchas cosas, pero la oposición prefiere hacer dramas telenoveleros a proponer soluciones o argumentos. Hay artistas que criticaron la construcción del Tren Maya [por motivos ambientalistas], pero a la vez se fueron a la inauguración de Xcaret [un complejo turístico señalado por atentar contra el ecosistema]. Ahí no se les vio protestando", dice Jairo Calixto. Ni siquiera los golpes mediáticos han contribuido a debilitar la figura presidencial de López Obrador. Por el contrario, el periodista cree que se ha fortalecido. Un ejemplo es la acusación que hicieron Latinus y la organización Mexicanos Contra la Impunidad y la Corrupción en contra de José Ramón López Beltrán, hijo mayor del mandatario, quien presuntamente se involucró en un conflicto de interés por haber vivido en una residencia de Houston que antes había pertenecido a un magnate petrolero cuya empresa tiene contratos vigentes con Pemex. Todo se quedó en un golpe mediático; nadie aportó mayores pruebas. López Beltrán y su esposa presentaron documentos y mensajes que probaron, según ellos, que la casa era rentada.

https://mundo.sputniknews.com/20220316/el-nuevo-aeropuerto-de-santa-lucia-exhibe-el-clasismo-en-mexico-1123134752.html

méxico

houston

ciudad de méxico

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Eduardo Bautista https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/03/1118983355_0:5:720:725_100x100_80_0_0_a1b512fa9cf04dd28c695b9561187f2e.jpg

Eduardo Bautista https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/03/1118983355_0:5:720:725_100x100_80_0_0_a1b512fa9cf04dd28c695b9561187f2e.jpg

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Eduardo Bautista https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/03/1118983355_0:5:720:725_100x100_80_0_0_a1b512fa9cf04dd28c695b9561187f2e.jpg

méxico, andrés manuel lópez obrador, houston, ciudad de méxico, pemex, política, 💬 entrevistas, opinión