https://mundo.sputniknews.com/20220405/chile-triunfa-en-el-llamado-nobel-de-la-analitica-por-iniciativas-contra-la-pandemia-1124041436.html

Chile triunfa en el llamado 'Nobel de la analítica' por iniciativas contra la pandemia

Chile triunfa en el llamado 'Nobel de la analítica' por iniciativas contra la pandemia

SANTIAGO (Sputnik) — El silencio sepulcral que reinaba en la formal ceremonia de premiación fue quebrado por decenas de gritos de júbilo que sorprendieron a la... 05.04.2022, Sputnik Mundo

2022-04-05T20:35+0000

2022-04-05T20:35+0000

2022-04-05T20:35+0000

américa latina

chile

pandemia de coronavirus

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/05/1124042793_0:86:1600:986_1920x0_80_0_0_c841ee14e099d2a170db1bf34965af9f.jpg

La emoción en el rostro de los científicos y la calidez de los abrazos entre las autoridades y los ingenieros chilenos que viajaron esta semana a Estados Unidos no era para menos. Ganaron el premio Franz Edelman 2022, conocido también como el Nobel de la analítica, por crear una serie de herramientas y proyectos destinados a combatir la pandemia del COVID-19.El grupo, conformado por académicos de la Universidad de Chile, autoridades del Ministerio de Ciencias y de Salud y actores privados, se impuso en la final ante gigantes internacionales. Los chilenos vencieron a la multinacional china Alibaba; a la Oficina del Censo de los Estados Unidos; a la compañía General Motors e incluso a Janssen, la farmacéutica belga creadora de una de las vacunas contra el COVID-19.El discurso en la ceremonia estuvo a cargo de Paula Daza, subsecretaria de Salud Pública durante el Gobierno del expresidente Sebastián Piñera (2018-2022). "Estas innovaciones se utilizaron para que pudiéramos tomar decisiones claves que nos ayudaron con los tres pilares de la estrategia chilena contra el virus: prevención de contagios, gestión centralizada de camas críticas y vacunación", dijo con evidente emoción ante el Institute for Operations Research and the Management Sciences, la sociedad internacional que organiza el certamen.Las herramientas desarrolladas por los chilenos significaron ahorros por sobre los 200 millones de dólares, evitaron más de 65.000 infecciones y al menos 2.800 muertes por COVID-19 no se produjeron, según los cálculos de los investigadores nacionales.Movilidad, testeo, vacunas y camasCuatro proyectos desarrollados por este diverso grupo consiguieron elevar a Chile hasta lo más alto del podio.Uno consistió en la creación de un sistema para monitorear la movilidad de la población durante los periodos de cuarentena, analizando el impacto de la medida. Algunas de las conclusiones principales de este estudio revelaron que la restricción afectaba de manera muy distinta a los distintos grupos socioeconómicos, lo que llevó a crear nuevas políticas públicas y mejorar el diseño e implementación de las cuarentenas.Otra iniciativa significó la confección de un método para optimizar la búsqueda activa de casos asintomáticos. Esta información permitió generar medidas de priorización de los recursos de manera focalizada en zonas de riesgo del país.Un tercer proyecto se vinculó con el proceso de vacunación masiva contra el COVID-19. Los expertos consiguieron medir la efectividad de los productos en diferentes grupos de edad y perfiles de riesgo, mejorando sustantivamente la calidad del proceso a nivel nacional, sobre todo para la aplicación de las dosis de refuerzo.Por último, la creación de un sistema de pronóstico de pacientes críticos para guiar la asignación de camas entre hospitales ayudó en gran medida a la desaturación de los servicios de cuidados intensivos, que en los peores momentos de la pandemia llegó hasta un 97% de ocupación.Mancomunado"Este es un premio al trabajo en conjunto. Mundialmente se reconoce la labor colaborativa que logramos y es un ejemplo para todos los involucrados. Esta es la manera de hacer las cosas bien, es lo que ayuda a salvar vidas", dijo en conversación con Agencia Sputnik el académico de la Universidad de Chile Miguel O'Ryan, miembro del equipo desarrollador de las herramientas galardonadas.El infectólogo explicó que la estimación de 2.800 vidas salvadas se realizó de manera bastante minuciosa, cruzando datos de los cuatro proyectos implementados y cómo estos influyeron en las decisiones estatales. "Incluso esa cifra es conservadora, ya que nosotros pensamos que el impacto extendido de todo lo que se consiguió con este trabajo fue bastante más y eso nos llena de alegría y de orgullo".Desde Estados Unidos, el académico de la Universidad de Chile y director del Instituto de Sistemas Complejos de Ingeniería Leonardo Basso afirmó a Sputnik que este premio "reconoce las innovaciones que hicimos mediante analítica e ingeniería no solo fueron de calidad internacional, sino que tuvieron un impacto concreto".Por último, sostuvo que la importancia del premio también radica en "hacer que Chile hoy brille en el mapa en términos de investigación analítica. Demuestra que, desde un país pequeño y alejado del centro neurálgico de la investigación y la tecnología, se puede hacer ciencia de primerísimo nivel con alto impacto social".Chile ocupa los primeros puestos en varios rankings en combate contra la pandemia. Es el segundo a nivel mundial con más dosis de vacunas contra el COVID-19 por 100 habitantes, es el país que registró la menor mortalidad por COVID-19 en Sudamérica en los primeros dos años de pandemia y fue la segunda nación del mundo en anunciar la aplicación de una cuarta dosis de la vacuna, detrás de Israel.En Chile se han registrado 3,4 millones de contagios desde el inicio de la pandemia y más de 56.000 fallecidos.

https://mundo.sputniknews.com/20220405/chile-elimina-obligacion-de-uso-de-mascarilla-en-espacios-abiertos-1124026506.html

https://mundo.sputniknews.com/20220307/chile-flexibiliza-toma-de-examen-pcr-en-el-aeropuerto-internacional-1122763588.html

https://mundo.sputniknews.com/20220318/el-banco-central-de-chile-confirma-crecimiento-historico-en-2021-tras-recesion-por-pandemia-1123290459.html

chile

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Francisco Bravo Atias https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/108813/47/1088134790_0:0:480:480_100x100_80_0_0_dc07a9f77a9a4c2b71b7d1a80e83d411.jpg

Francisco Bravo Atias https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/108813/47/1088134790_0:0:480:480_100x100_80_0_0_dc07a9f77a9a4c2b71b7d1a80e83d411.jpg

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Francisco Bravo Atias https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/108813/47/1088134790_0:0:480:480_100x100_80_0_0_dc07a9f77a9a4c2b71b7d1a80e83d411.jpg

chile, pandemia de coronavirus