Ana Alejandra, la mexicana que se debate entre la vida y la muerte a 3.000 kilómetros de su país

Ana Alejandra, la mexicana que se debate entre la vida y la muerte a 3.000 kilómetros de su país

Ana Alajandra y Enrique, ambos originarios de la Ciudad de México, salieron del país el 26 de marzo para vacacionar en Punta Cana, República Dominicana

“A las seis de la tarde que intenté despertarla, ella ya no se podía mover”, recuerda Enrique Pérez en entrevista con Sputnik al contar el caso de Ana, su pareja, quien en cuestión de horas pasó de tener un leve dolor de cabeza y cansancio a ser intubada.Ambos se encuentran a más de 3.200 kilómetros de su hogar en la capital mexicana, en un país desconocido y en el que solo estarían por cinco días; sin embargo, su estancia en República Dominicana ha tenido que extenderse ante el cuadro clínico que presenta Ana, quien fue diagnosticada con el Síndrome de Guillain-Barré.“Desde el domingo a las 7 de la noche que ingresamos a la clínica la situación empeoró hasta que el martes 29 de marzo tuvo que ser intubada por una crisis respiratoria”, narra Enrique, quien hizo público el caso desde su cuenta de Twitter con la finalidad de que éste llegue a las autoridades de México y Ana pueda ser trasladada en una ambulancia aérea.El síndrome, explica el joven, hizo que el sistema motriz de Ana se paralizara, lo mismo que ocurrió con su sistema respiratorio. Ella, asegura Enrique, gozaba de buena salud hasta su llegada a República Dominicana.“Los doctores lo atribuyen a una posible infección que haya pescado, no se sabe si antes o después del viaje, y que haya desatado todo el síndrome”, agrega.Desde que Ana fue internada, Enrique se puso en contacto con las autoridades consulares en República Dominicana, quienes se encuentran cuadrando con la cancillería mexicana el traslado de la joven, pues el precio de una ambulancia aérea ronda los 35.000 dólares, un servicio que no cubre el seguro de gastos médicos que contrataron, el cual cubre hasta 50.000 dólares, de los cuales ya superaron los 40.000 dólares.Este 4 de abril, la senadora mexicana María Merced González envió una solicitud a la cancillería mexicana para pedir su apoyo en el traslado de Ana, cuyo cuadro clínico se reporta como reservado, pero estable.

