Agitación en Perú: protestas por suba de combustible, toque de queda y cacerolazos

El Congreso exigió al Gobierno derogar su decreto de inmovilización social en Lima para controlar las protestas de transportistas por la suba del combustible. En otro orden, abordamos el comienzo del juicio en Bolivia contra la expresidenta Jeanine Áñez. Estas y más noticias en 'En Órbita'.

En Perú, Pedro Castillo se reunió con los congresistas para brindar detalles sobre el toque de queda decretado para este martes 5 en la regiones de Lima y Callao. El presidente anunció la medida en cadena nacional en las últimas horas del lunes 4 y rige desde las 2 AM hasta la medianoche.En un comunicado, el Congreso le pidió levantar la medida restrictiva de derechos fundamentales para la ciudadanía.La decisión de Castillo responde a las violentas protestas en el marco del conflicto de los gremios del transporte público por el alza del combustible. Las movilizaciones comenzaron el 28 de marzo con los transportistas de carga e incluyeron bloqueos de carreteras.De acuerdo con el entrevistado, desde la Confederación se deben "enfrentar a los grupos de poder económicos, los monopolios, generadores del alza del costo de vida, lo cual provoca descontento y que el pueblo se vuelque hacia el Gobierno. Nosotros tenemos clara la estrategia de estos grupos".El lunes 4 se logró un acuerdo para exonerar el combustible del impuesto al consumo, pero los gremios del transporte de pasajeros continuaron con la medida.Las autoridades consideran que infiltrados provocan quemas y saqueos. La hipótesis es compartida por el secretario general de la Confederación General de Trabajadores de Perú."Hay algunos partidos políticos [opositores] que aprovecharon las movilizaciones para infiltrar gente con el fin de generar saqueos para quizá poder tumbar al Gobierno", afirmó López Sevillano.A criterio de la Confederación, el Ejecutivo de Castillo no actuó con celeridad ante los reclamos. "Hoy el conflicto se ha extendido. (...) Nosotros vemos que sectores conservadores quieren bajar al Gobierno pero nosotros respetamos la elección popular que votó a Castillo por cinco años", apuntó López Sevillano.Sobre el mediodía de este martes 5 se registraron cacerolazos en la capital Lima contra el toque de queda.En esta edición de En Órbita también abordamos —entre otros temas— un diálogo con el corresponsal de Sputnik en Bolivia, Sebastián Ochoa, sobre el comienzo del juicio contra la expresidenta transitoria Jeanine Áñez por su responsabilidad durante el golpe de Estado de 2019.En Uruguay En Órbita se transmite por Radio M24 (frecuencia 97.9 de Montevideo y 102.5 de Maldonado), lunes y miércoles a las 19 horas y sábados a las 12 horas.En Argentina, por Radio Del Plata (AM 1030), los sábados de 7 a 8 horas.En Bolivia, por Radio Illimani - Patria Nueva (94.3 FM para todo el país y 93.7 FM en Cochabamba), de lunes a viernes de 4 a 5 horas. En Radio Kawsachun Coca (FM 99.1 de Cochabamba y FM 99.9 Trópico), de 22 a 23 horas.

