40 años de la Guerra de Malvinas: 10 fechas clave del conflicto

El 2 de abril de 1982, las Fuerzas Armadas argentinas izaron la bandera en Puerto Argentino tras 149 años de ocupación británica y declararon las Malvinas... 05.04.2022, Sputnik Mundo

2022-04-05T18:38+0000

2022-04-05T18:38+0000

2022-04-05T18:39+0000

El 19 de marzo de 1982, el ARA Bahía Buen Suceso desembarca en las islas Georgias del Sur, en lo que sería la celebración de un contrato entre un civil, Constantino Davidoff, para el desmantelamiento de la infraestructura ballenera abandonada en la isla por parte del argentino, comerciante en el rubro de la chatarra.El izamiento de la bandera argentina sobre una estructura de carpintería fue suficiente para que se apersonaran oficiales de la British Atlantic Survey y ordenaran arriar el pabellón albiceleste y el traslado inmediato del buque a Grytviken, capital de Georgia del Sur, para solicitar permiso de desembarco.La agresión británica no hizo más que acelerar los planes de la dictadura militar argentina, bajo el mandato del general Leopoldo Galtieri, de avanzar en la recuperación soberana de las Islas Malvinas y del Atlántico Sur.La recuperación de Malvinas estaba en marcha y el resto es historia. Reino Unido ordenaría el envío de las fragatas y destructores HMS Antrim, HMS Arrow, HMS Brilliant, HMS Coventry, HMS Glamorgan, HMS Glasgow, HMS Plymouth, HMS Sheffield.Las embarcaciones partieron rumbo a la isla Ascensión el día 2 de abril, en lo que los británicos denominaron "Flota de Avanzada".El día a día de la Guerra de Malvinas28 de marzoZarpa la Fuerza de Desembarco argentina rumbo a las Islas Malvinas con 911 hombres a bordo. A mediodía se despliega toda la flota argentina para lograr, entre los días 1 o 2 de abril, recuperar las islas. La operación podía ser cancelada hasta el día 1 de abril a las 18 horas, si es que llegaba a prosperar una negociación.2 de abrilLas Fuerzas Armadas argentinas desembarcan en Malvinas —tras 149 años de posesión imperial británica—, en la llamada Operación Rosario. Se cumple la misión de desalojar a las autoridades y fuerzas militares británicas sin bajas, con la intención de no dar material a la propaganda del Reino Unido.Al amanecer, un grupo de avanzada rodea el cuartel general de la guarnición británica para luego ocupar la casa del gobernador. Los británicos responden abriendo fuego y producen la primera caída del conflicto: el infante de marina Capitán de Corbeta Pedro Edgardo Giachino. No se informan bajas de militares, autoridades ni británicos.El general de División Osvaldo García, comandante del teatro de operaciones, se hace cargo de las islas. El Gobernador colonial y los militares británicos parten rumbo a Montevideo, capital de Uruguay.Argentina recupera las islas, sin embargo, ya está en marcha la contraofensiva británica proveniente desde Gibraltar y la Isla Ascensión.3 de abrilSe informa a la opinión pública nacional e internacional que, oficialmente, las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur están bajo soberanía argentina, mientras el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas se reúne en Nueva York para tratar el conflicto.La adhesión popular a la recuperación de las islas del Atlántico Sur hace que una multitud se congregue en la Plaza de Mayo, desde donde el general Galtieri anuncia el quiebre de las relaciones diplomáticas de forma definitiva de parte del Reino Unido.5 de abrilRenuncia el canciller británico Lord Carrington, al tiempo que la Armada Británica parte con fragatas y cruceros desde los puertos militares de Portsmouth y Plymouth para sumarse al contingente de Gibraltar.Se establecen sanciones económicas a Argentina por parte del Reino Unido. Las medidas son respaldadas por la Comunidad Económica Europea, como se conocía por aquellos años.1° de mayoFragatas británicas cañonean Puerto Argentino en el inicio de las hostilidades por parte de la Corona Británica, mientras que helicópteros atacan Puerto Darwin.El pueblo argentino comienza a interiorizarse de las acciones bélicas a través de los informes del Estado Mayor Conjunto, a la vez que se convoca a los reservistas de la 'Clase 1961', vale decir, los argentinos varones nacidos en aquel año."Argentina responderá al ataque", asegura Galtieri, el mandatario de facto argentino, en un discurso dirigido al país, mientras que las fuerzas argentinas resisten e impiden el desembarco de tropas británicas en las islas.2 de mayoEl submarino nuclear británico Conqueror torpedea y hunde al buque ARA General Belgrano, que se encontraba fuera de la zona de exclusión de 300 millas alrededor de las islas, impuesta por los británicos. El buque no representaba una amenaza para las fuerzas de la corona británica, ya que se encontraba regresando al continente americano.323 argentinos fallecieron en el hundimiento del Belgrano, alrededor de la mitad de la totalidad de las bajas argentinas a lo largo del conflicto (649).Al día de hoy, Argentina continúa declarando el hundimiento del Belgrano como un crimen de guerra, ya que no se cometió por razones militares sino políticas, al encontrarse fuera de la zona de exclusión unilateral declarada por el mismo Reino Unido.21 de mayoLas Fuerzas Armadas británicas penetran las líneas argentinas, logrando el desembarco en Puerto San Carlos.Los británicos pierden un estimado de 300 hombres en la misión, junto a tres aviones Harrier, dos helicópteros y el hundimiento de la Fragata Ardent.En este día, los aviadores argentinos alcanzan notoriedad y reconocimiento al resistir el desembarco, incluso con técnicas 'kamikaze'.25 de mayoLa Fuerza Aérea Argentina hunde al destructor británico Coventry, mientras que la Royal Air Force británica ataca Puerto Argentino.11 de junioEl Papa Juan Pablo II arriba a la Argentina para convocar una unión por la paz y en búsqueda de mediar en el conflicto. El pontífice es recibido por una multitud en Plaza de Mayo.Las tropas británicas avanzan hacia Puerto Argentino en búsqueda de la arremetida final para recapturar las islas.14 de junioSe establece el alto al fuego y la consiguiente rendición argentina, firmada por Mario Benjamín Menéndez —Gobernador militar de las islas—, y el comandante inglés, general Jeremy Moore.Las manifestaciones contrarias a la rendición son reprimidas en la capital argentina.El fin de las hostilidades en su totalidad se produjo con la expulsión de científicos argentinos apostados en la base científica 'Corbeta Uruguay' de las Islas Sandwich del Sur, el día 20 de junio de 1982. A partir de aquella última agresión, Reino Unido declara de manera formal, el cese de las hostilidades en el Atlántico Sur.

