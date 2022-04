https://mundo.sputniknews.com/20220405/1124042495.html

Megayate Flying Fox, entre la atracción turística y "las causas pendientes"

Megayate Flying Fox, entre la atracción turística y "las causas pendientes"

SAN SALVADOR (Sputnik) — A su riqueza patrimonial el Santo Domingo Colonial añade ahora otra atracción turística, el Flying Fox, un yate de 136 metros de... 05.04.2022

El 1 de abril, a solicitud de Estados Unidos, el Ministerio Público procedió al allanamiento de la embarcación de lujo, cuya propiedad es atribuida al magnate ruso Dmitri Kamenshchik, dueño del aeropuerto Domodedovo de Moscú.Un presunto lavado de activos fue señalado como causa de la inspección de la Fiscalía quisqueyana.El Flying Fox arribó al puerto de la capital dominicana el 21 de marzo, luego que por su calado no pudiera anclar en el de La Romana, que era su destino original.Mientras turistas nacionales y foráneos le toman miles de fotos, comienza a emerger la historia de la nave, vinculada también a un elitista abogado chipriota, un exasesor de Donald Trump y… los Papeles de Panamá.KamenshchikEl nombre de Dmitri Kamenshchik, un empresario de 53 años, salió con fuerza a la palestra pública en 2016 cuando fue arrestado en el marco de las investigaciones del atentado terrorista que causó 37 muertos en el aeropuerto Domodedovo, en enero de 2011, proceso del cual salió absuelto.El 4 de marzo de 2022 su fortuna fue calculada en 2.000 millones de dólares, aunque en 2015 logró alcanzar los 3.800 millones, según la revista Forbes.Desde 2011 la propia publicación lo ha incluido tres veces en el ranking de las personas más ricas del mundo. En la actualidad lo ubica en el lugar 1.750.El 29 de enero de 2018 el Departamento del Tesoro de Estados Unidos identificó 96 personas descritas como "oligarcas rusos" quienes, de acuerdo con fuentes públicas, poseían un patrimonio superior a 1.000 millones de dólares.La inclusión en el listado no significaba que los protagonistas estuvieran envueltos en actos delictivos, solo los nombres acompañados de un asterisco podrían ser sancionados bajo las leyes estadounidenses.El de Kamenshchik no fue resaltado.Papeles de PanamáEl magayate está surto en puerto, pero un mar de especulaciones se agita junto a su estructura. A pesar de la discreción con que las autoridades manejan el caso.El asunto es que aparece vinculado a personas investigadas por Estados Unidos debido a su supuesta participación directa en actos de lavado de dinero y evasión fiscal a escala mundial, mediante compañías "offshore".El Diario Libre, de Santo Domingo, reveló el lunes 4 de abril que tuvo acceso a información manejada por autoridades estadounidenses, en las cuales el yate figura como propiedad de la empresa Tarcona Marine S.A. registrada en Tórtola (Islas Vírgenes Británicas).Tal compañía fue constituida por el célebre bufete de abogados Mossack Fonseca & Compañía (panameño), la cuarta mayor proveedora mundial de servicios de offshore.Y esa empresa se vio obligada a cerrar tras la crisis económica y el descrédito que sucedió a la filtración de los "Papeles de Panamá".La Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional de los Estados Unidos —HSI, por sus siglas en inglés— maneja la información de que Tarcona Marine S.A. reemplazó a Mossack Fonseca & Compañía en tales andanzas fraudulentas.De ahí la hipótesis de que la embarcación podría estar siendo utilizada para tráfico y lavado de dinero por parte de los investigados.Chipre, Manafort, TrumpAdemás del Flying Fox y Dmitri Kamenshchik, está sujeta a investigación por el Gobierno estadounidense Georgia Chrysostomides, quien funge como directora corporativa de Tarcona Marine desde el primero de febrero del 2013.Georgia es hija de Kypros Chrysostomides, un abogado de élite con sede en Chipre, a quien le atribuyen haber constituido "una docena de empresas fachada en esa isla del Mediterráneo para el operador político estadounidense Paul Manafort y su asociado Richard Gates.Manafort fue uno de los jefes de la primera campaña presidencial (2016) del exmandatario Donald Trump.Un jurado del estado de Virginia lo encontró culpable de ocho de 18 cargos en su contra, incluidos fraudes bancario y fiscal, así como no revelar cuentas bancarias extranjeras.En septiembre de 2018 acordó declararse culpable —de conspiración contra los Estados Unidos y obstrucción de la justicia— y cooperar con la investigación Mueller por alegada interferencia de Rusia en las elecciones presidenciales de 2016.En las últimas semanas de su mandado el cuadragésimo quinto presidente de Estados Unidos concedió 29 indultos, incluido el de su ex jefe de campaña.

