Un director de cine compara las imágenes de Bucha con las de los Cascos Blancos en Siria

El video de Bucha, cerca de Kiev, puede compararse con los videos falsos de los Cascos Blancos en Siria que se organizaron con el fin de socavar el proceso de... 04.04.2022, Sputnik Mundo

En su opinión, es necesario repetir esta experiencia periodística porque considera que las aclaraciones del Ministerio de Defensa de Rusia no son suficientes."Los medios de comunicación occidentales nos dicen que todo esto está ocurriendo en Bucha, donde estamos distribuyendo ayuda humanitaria, alimentando gratuitamente, como en cualquier otro lugar al que vamos. Y hay muchas pruebas de ello, pero el mundo no lo ve. ¿O no estamos llegando al mundo?", cuestionó.Tigran Keosayan subrayó que los militares rusos están haciendo un buen trabajo, pero que el acompañamiento de los medios de comunicación debe ser realizado por profesionales porque de lo contrario todo terminará en la propagación de noticias falsas.Rusia ha solicitado una reunión del Consejo de Seguridad de la ONU tras el flagrante montaje de los radicales ucranianos en la ciudad de Bucha. Según el primer representante permanente adjunto de Rusia ante la ONU, Dmitri Polianski la parte rusa buscará "exponer a los radicales ucranianos y a sus patrocinadores occidentales" que fueron los responsables de este montaje y su difusión.Los medios de comunicación occidentales dieron una amplia cobertura a las imágenes supuestamente grabadas en la ciudad de Bucha, en la región de Kiev, en las que se veían cadáveres tendidos en la carretera. Las autoridades ucranianas acusaron a los militares rusos y aseguraron que al abandonar Bucha, habían dejado enormes bajas civiles.El Ministerio de Defensa negó las acusaciones de las autoridades ucranianas. Moscú ha calificado lo ocurrido como una guerra de información militar contra Rusia.

