Teherán responsabiliza a EEUU por la pausa que surgió en las negociaciones de Viena

MOSCÚ (Sputnik) — La responsabilidad por la pausa que surgió en las negociaciones de Viena sobre la reanudación del cumplimiento del acuerdo nuclear con... 04.04.2022, Sputnik Mundo

"Lo que pasó en Viena sucedió debido a la actitud estadounidense solamente. EEUU intenta vincular con sus problemas internos los asuntos pendientes de solución [en las negociaciones]. Pero es que Irán no puede estar esperando hasta lo infinito", dijo citado por la agencia Tasnim.El diplomático señaló que la administración estadounidense debe tomar la decisión política lo más rápido posible si quiere llegar a un acuerdo con Irán.Viena acoge desde el 27 de diciembre de 2021 la octava ronda de las negociaciones para el regreso al acuerdo nuclear y el levantamiento de las sanciones estadounidenses.Durante la séptima ronda las partes llegaron a un acuerdo sobre dos proyectos de convenio, que incluían las posiciones de Irán. El 31 de diciembre las negociaciones se interrumpieron por las fiestas del Año Nuevo.El 3 de enero el diálogo se reanudó, y según el negociador iraní, Ali Bagheri Kani, se desarrollaba exitosamente. Pero el representante del Departamento de Estado de EEUU, Ned Price, evaluó como "modesto" el avance logrado e instó a Teherán a mostrar una actitud más seria.El portavoz de la Cancillería iraní, Said Jatibzade, declaró a finales de marzo que el nuevo paquete de sanciones introducido por EEUU contra Irán demuestra la inflexibilidad de Washington y su intención de aprovechar cualquier posibilidad para ejercer presión sobre Teherán.En julio de 2015, Irán y seis mediadores internacionales —Rusia, Estados Unidos, Reino Unido, China, Francia y Alemania— firmaron un acuerdo con Irán conocido como Plan de Acción Integral Conjunto (PAIC), que impuso una serie de limitaciones al programa nuclear iraní con el objetivo de excluir su posible dimensión militar, a cambio del levantamiento de las sanciones internacionales.En mayo de 2018, Washington rompió el acuerdo y empezó a imponer sanciones unilaterales a Irán con el argumento de que ese país seguía desarrollando armas nucleares, algo que no se ha confirmado.Un año después, Teherán respondió disminuyendo de manera gradual sus compromisos en el marco del PAIC.

