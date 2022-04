https://mundo.sputniknews.com/20220404/pago-a-rusia-en-rublos-una-bomba-nuclear-contra-el-sistema-financiero-internacional-1123980865.html

Pago a Rusia en rublos: "Una bomba nuclear contra el sistema financiero internacional"

Pago a Rusia en rublos: "Una bomba nuclear contra el sistema financiero internacional"

El pago a Rusia por sus exportaciones en rublos podría desatar un efecto dominó, lo que derivaría en la vuelta al patrón oro, es decir, los acuerdos de Bretton... 04.04.2022

JaqueAl momento de comunicar la decisión, Putin lo argumentó de forma incontestable. Así explicó lo que ocurrió con el último pago por el gas ruso realizado por los 'países hostiles, es decir, aquellos que se sumaron a las sanciones de Occidente:"¿Qué fue lo que sucedió en realidad? Suministramos nuestros recursos, en este caso gas, a los consumidores europeos. Lo recibieron, nos pagaron en euros y luego ellos mismos congelaron este dinero. En estas circunstancias, existen todos los motivos para considerar que suministramos prácticamente gratis parte del gas enviado a Europa. Obviamente, no se puede continuar así, tendiendo en cuenta que, si se mantiene el esquema de pago actual, los ingresos en dólares y euros por nuevos suministros igual pueden ser bloqueados. Un escenario muy probable, dado que algunos políticos occidentales manifiestan abiertamente estos planes. En particular, lo dicen jefes de Gobierno de países de la Unión Europea [UE]. Estos riesgos son inaceptables para nosotros".En este sentido, el director del Instituto Español de Geopolítica [IEG], Juan Aguilar, advierte que Occidente ha actuado con Rusia de la manera en que acostumbra: "'Yo domino el sistema económico mundial, entonces yo sanciono, yo bloqueo", y claro, nunca dieron con un hueso duro de roer: la pobre Irak, o Afganistán, o Libia, no tenían la capacidad, ni era el momento histórico, para hacer frente a ese tipo de medidas [de sanciones de EEUU y Occidente en su conjunto], ahora sí".El analista incide en que no se trata sólo de las medidas que está tomando Rusia, "sino porque en todo el sistema económico internacional, Rusia no está sola: está Pakistán, está India, está China, está Irán, y otros muchos países que están dispuestos a no seguir el camino que marquen las instituciones financieras internacionales del capitalismo occidental, simplemente porque no se pueden fiar".Aguilar afirma que las sanciones, y cosas por el estilo por parte de Occidente contra países que le resultan incómodos, "son ilegales conforme al derecho internacional, no son más que acciones de pillaje y de robo. Decir que quedan congeladas las cuentas bancarias de una Embajada rusa, o de un millonario ruso, esto se llama pillaje, es piratería, muy típico de los anglosajones, que es robar".El experto induce que, por lógica, "los países que están implicados directamente en el conflicto, y los que mañana se pueden ver implicados de alguna forma, en un futuro, ya no se fían. Entonces, empieza a haber cada vez más acuerdos comerciales entre países que esquivan el dólar. Y esto es lo que está detrás de la medida del presidente Putin de decir: 'ustedes me pagan a mí en rublos', el gas, el petróleo, y seguramente mañana, o pasado, o la semana que viene, serán los productos agrícolas, los fertilizantes, las tierras raras, los metales, es decir, al final tendrán que pagar en rublos", avisa Aguilar.El métodoAguilar se mete de lleno en el mecanismo que acaba de implantar el Kremlin sobre los pagos en rublos que deberán hacer a Rusia los países hostiles. "¿Cómo es este pago en rublos? Todo el mundo está diciendo 'no pasa nada', si meto el dinero en un banco en dólares y luego hacen la conversión al rublo, al fin y al cabo, es un poco como estábamos haciendo: yo realmente estoy pagando en dólares o en euros'. No, la cuestión importante está en la conversión, porque se va a hacer con un rublo amparado en oro, y por lo tanto, con un tipo de cambio no dejado al albur de los mercados internacionales y de las fluctuaciones, sino el tipo de cambio que se establezca es que 'x' rublos, equivalen a 'tantos' gramos de oro"."Estos 'cachondos' [líderes occidentales] están elaborando el sistema de cómo se van a hacer los pagos en rublos. Y por eso [el presidente de Francia, Emmanuel] Macron y [el canciller de Alemania, Olaf] Scholz, llamaron desesperadamente a Putin para ver cómo es la gestión. Porque lo que le dicen es: 'es que el contrato está hecho en euros', y Putin les dice 'pues sí, ustedes metan los euros en el banco, y allí ya se hace la conversión, y ahí es donde 'está el tema'", observa el experto.Aguilar detalla que "al hacerse el cálculo de cuántos euros equivalen a rublos respaldados por oro, es como si estuvieran pagando en rublos, porque no es, por ejemplo, 1 euro, 90 rublos. Se paga la suma en euros en el equivalente al precio del oro en rublos. Es una jugada magnífica", sentencia el analista.En este sentido, Aguilar menciona al periodista español César Vidal, un liberal quien reside en EEUU, y que en su podcast de decía a su interlocutor que Putin había diseñado este nuevo método de pago de forma intencionada, a lo que su interlocutor, incrédulo, respondió: "si esto es así, si es intencionado, Putin es el mayor genio de la historia".Jaque mate"Con una maniobra, [Putin] va a poner al dólar contra las cuerdas. Y ahí es que en la conversión está lo grave [para EEUU], porque eso significa que el rublo se siga fortaleciendo, que deja de ser una moneda FIAT basada en nada, y que lógicamente se hace imposible de congelar, bloquear, ni nada: cobran en Rusia y lo tienen en su tesoro", explica Aguilar."Hay que recordar que las monedas actuales de intercambio internacional para monedas FIAT, el dólar, sobre todo, y el euro también, no están respaldadas por nada, son basura, es humo. Esto simplemente es porque todo el mundo los reconoce como un instrumento de cambio. Pero si todo el mundo ahora mismo fuera a sus respectivos bancos centrales a pedir el equivalente del dinero que tenga en dólares o en euros, no habría posibilidades de darles nada, esta es la realidad", sostiene el experto."Todo el sistema económico internacional está basado en una entelequia inexistente: nada ampara al dólar, nada ampara al euro. La necesidad de estas monedas para las transacciones internacionales, hace que cualquier país que quiera comprar a otro, por ejemplo, una materia prima, tuviera que comprar dólares o euros para hacer el pago. Si no los tiene, tiene que comprar esos dólares o esos euros en los bancos centrales, o en la Reserva Federal, o en el Banco Central Europeo, a determinado tipo de interés, que son con los que las potencias occidentales, sobre todo las anglosajonas, financian su deuda impagable. Si esto deja de ser así, tienen un problema muy grave, y es lo que estamos empezando a ver", avisa Aguilar.

