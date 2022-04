https://mundo.sputniknews.com/20220404/lula-promete-apartar-a-8000-militares-de-cargos-publicos-si-gana-las-elecciones-1123994946.html

Lula promete apartar a 8.000 militares de cargos públicos si gana las elecciones

RÍO DE JANEIRO (Sputnik) — El expresidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2011) prometió a apartar de la administración a 8.000 militares que ahora... 04.04.2022, Sputnik Mundo

américa latina

brasil

luiz inacio lula da silva

jair bolsonaro

política

partido del trabajo (pt)

La semana pasada, en un evento en la Universidad del Estado de Río de Janeiro (UERJ), Lula ya afirmó que el papel de los militares no es "hacer la pelota a Bolsonaro o a Lula", y que tienen que estar por encima de las disputas políticas.También apuntó que el Ejército no sirve para hacer política, debe servir para proteger la frontera y el país de amenazas externas.En su discurso de este 4 de abril, el líder del Partido de los Trabajadores (PT) alertó a sus simpatizantes de que la campaña electoral será complicada, y pidió no dejarse llevar por el optimismo.El expresidente brasileño también subrayó la necesidad de prestar mucha atención en la elección de diputados y senadores, ya que todas las medidas que el Gobierno quiera aprobar tendrán que pasar por el Congreso Nacional.

brasil

brasil, luiz inacio lula da silva, jair bolsonaro, política, partido del trabajo (pt)