https://mundo.sputniknews.com/20220404/las-esperanzas-de-victimas-de-violaciones-a-ddhh-se-diluyen-en-mexico-1123987145.html

Las esperanzas de víctimas de violaciones a DDHH se diluyen en México

Las esperanzas de víctimas de violaciones a DDHH se diluyen en México

CIUDAD DE MÉXICO (Sputnik) — El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, despertó las esperanzas de víctimas de violaciones a los derechos humanos... 04.04.2022, Sputnik Mundo

2022-04-04T18:09+0000

2022-04-04T18:09+0000

2022-04-04T18:09+0000

américa latina

méxico

andrés manuel lópez obrador

💬 opinión y análisis

derechos humanos

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/1d/1123722017_0:0:1281:721_1920x0_80_0_0_23b4af6c88f066a69824e88ba0b3aa70.jpg

Una conferencia sobre la marcha del sexenio del gobernante que llegó a la presidencia en diciembre de 2018, convocada por la Fundación Heinrich Boll, del Partido Verde de Alemania, reconoce que el Gobierno emprendió reformas en temas fundamentales, en materia de Estado de derecho y políticas de seguridad, apoyado en las Fuerzas Armadas.Según datos oficiales, más de 95.000 personas son consideradas desaparecidas, la gran mayoría de los casos son posteriores a 2006, y más de 50.000 cadáveres encontrados aún no han sido identificados.Además, durante años, el país ha sido considerado por defensores de la libertad de expresión como el más peligroso del mundo para el gremio de periodistas.Cultura política autoritariaEl jurista Luis Daniel Vázquez Valencia, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Autónoma de México, expresó que "las expectativas no se cumplieron porque el presidente (68 años) y miembros de su equipo se formaron en el antiguo régimen", que dominó con estilo autoritario desde la segunda mitad del siglo XX.Esa generación "heredó una cultura política de impunidad y politización de la justicia, que vuelve muy difícil romper con esa tradición", prosiguió en su exposición al foro reunido por dos días.El mandatario declara casi a diario que en su administración no se permite la impunidad ni la corrupción, pero ese discurso de buena voluntad se estrella contra la brutal realidad que retratan las organizaciones civiles nacionales e internacionales.El abogado lamenta que "el país está atrapado en una polarización estéril, que es una paradoja porque el presidente en sus acciones es muy moderado, pero su narrativa es muy polarizada y no cambia la realidad en el fondo".Frente a esa disyuntiva, las organizaciones de sociedad civil que se mantuvo cohesionada en décadas anteriores ahora se ha fragmenta, y "no se ponen de acuerdo en una agenda básica y coherente de largo plazo".Sin contrapesosLos casos de violencia doméstica también han aumentando de forma significativa: una media de once mujeres son asesinadas cada día, según el documento sometido a debate por los organizadores.Las personas migrantes que se dirigen hacia EEUU también siguen expuestas la criminalidad organizada y a la represión estatal.Económicamente, el Gobierno se apoya en megaproyectos que aparecen como "iniciativas cuestionables desde el punto de vista de los derechos humanos".Por ejemplo, el llamado Tren Maya en la península de Yucatán, es criticado por reconocidos ecologistas, defensores de la selva y comunidades indígenas, que son descalificados por el presidente como "pseudo ambientalistas".Los especialistas afirman que, en este entorno, las empresas transnacionales siguen beneficiándose de los débiles estándares existentes en las normas de protección del medio ambiente.Ana Lorena Delgadillo, directora de la Fundación para la Justicia opina que "en México tenemos una predominancia del Poder Ejecutivo sin contrapesos ni controles, y un sistema político así no es un Estado de derecho".En su exposición, señaló que "el Poder Judicial es muy débil y no hay autonomía de la fiscalía general" con respecto a la presidencia.El peso de la impunidadDelgadillo considera que durante muchas décadas el país padeció "una gran maquinaria de impunidad en la que el poder político estaba en el centro".Reseñó que las instituciones más importantes, encargadas de pacificar el país, hacen lo contrario: "¿cómo reducir la impunidad si las instituciones encargadas de hacerlo están corrompidas?" se preguntó.López Obrador trata de marcar una diferencia con los presidentes anteriores, pero sus progresos en el ámbito del Estado de derecho son su principal deuda.Yésica Sánchez Maya, directora del Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad Oaxaca, dijo a su turno que López Obrador llegó a la presidencia "en medio de poderes fácticos muy poderosos, enquistados en las estructuras de Estado".A su turno, Edith Olivares Ferreto, directora de Amnistía Internacional México, también ofreció su balance en el evento: esa organización denuncia que "hay apenas 35 sentencias condenatorias por desaparición forzada ante una crisis de más de 52.000 cuerpos no identificados y más de 7.000 desapariciones en el año pasado 2021".Esa cifra prueba altos niveles de impunidad y es una pesada losa sobre las buenas intenciones del presidente.

https://mundo.sputniknews.com/20220317/esta-es-la-estrategia-de-mexico-para-resolver-su-crisis-de-personas-desaparecidas-1123252804.html

méxico

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Víctor Flores García

Víctor Flores García

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Víctor Flores García

méxico, andrés manuel lópez obrador, 💬 opinión y análisis, derechos humanos