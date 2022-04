https://mundo.sputniknews.com/20220404/la-carrera-electoral-dominicana-tres-partidos-en-los-bloques-de-arrancada-1123995992.html

La carrera electoral dominicana: tres partidos en los bloques de arrancada

El Partido de la Liberación Dominicana (PLD, centro), que mantuvo en la silla presidencial a Danilo Medina en el periodo 2012-2020, y la emergente Fuerza del Pueblo (FP, centro) del tres veces mandatario Leonel Fernández (1996-2000, 2004-2008 y 2008-2012) se reparten el pastel opositor.El analista político Héctor Marte Pérez vislumbra un camino allanado para el oficialismo, que, sin ser ajeno a los problemas internos característicos de este tipo de organizaciones, luce unificado de cara a cita en las urnas."Allí hay algunos ruidos, sobre todo en la actual coyuntura, pero no fraccionamiento ni lucha de tendencias, y mucho menos gente dispuesta a irse", retrató Marte Pérez al partido de Gobierno en su habitual columna "En la política", en el periódico El Caribe.¿Una alianza pragmática?El PLD trata aún de asimilar el duelo de la derrota en las elecciones del 5 de julio de 2020 y busca con afán la senda conducente a su relanzamiento al ruedo político quisqueyano.Para colmo en los corrillos políticos se habla de pesos pesados dispuestos a cambiar de colores.La FP, nacida apenas en octubre de 2019, es apreciada como una formación personalista en torno al liderazgo indiscutible de Fernández, quien irá por su cuarta investidura.La posibilidad de desbancar al partido azul del Palacio Nacional pasa por un parto natural, la forja de una alianza pragmática entre sus dos más cercanos competidores.De todas maneras, la formación de Fernández es una escisión de la de Medina.En las dos cabezas partidarias parece estar el mayor obstáculo hacia la unidad, algo que las bases y las capas intermedias no verían con desagrado.Un hecho que la confiere cierto matiz tele novelesco a la contienda electoral de mayo de 2024 es que de no cuajar la unidad opositora Fernández enfrente a su ex esposa, Margarita Cedeño.Quien fuera primera dama (2004-2012) y vi vicepresidenta de la República (2012-2020) permaneció leal al PLD y anunció su precandidatura por la formación morada.Gambitos en tablero electoralAdemás de alistar tres protagonistas, la porfía electoral se vislumbra con un trío de posibles gambitos en el tablero del voto popular.Una de las variantes sería la de una competencia muy pareja, que repartiera aproximadamente un tercio de las boletas para los tres únicos corredores con opciones a escalar el podio del conteo final, léase PRM, PLD y FP.De ocurrir sería un hecho inédito en la historia comicial de República Dominicana.La segunda posibilidad sería una reedición de lo sucedido hace dos años, cuando el PRM rondó el 50% de los votos y la otra mitad se la repartieron el PLD y el Partido Reformista Social Cristiano (PRSC, reformista) casi a partes iguales.El modelo de resultados más recurrente en los máximos eventos electorales de Quisqueya arroja a un claro vencedor que no necesita el balotaje, un segundo lugar incuestionable y un tercero que por lo regular alcanza un porcentaje de un solo dígito.Reforma constitucional uneLa reforma constitucional propuesta por el mandatario Luis Abinader si logra por el momento la confirmación de un bloque opositor entre morados y verdes.Los voceros de ambas fuerzas rechazaron a coro la iniciativa presidencial.Algunos analistas ven inconsistentes los argumentos del rechazo, entre ellos lo inadecuado del momento, cuando existen otras prioridades para el pueblo dominicano en la etapa postpandemia.La suspicacia política apuesta al temor de se estén cocinando otros asuntos que quedan en la parte oculta del iceberg.Como la rebaja de los puntos porcentuales necesarios para ganar las elecciones presidenciales en la primera vuelta, por ejemplo.

