Falta de vacunación causa brote de poliomielitis en Israel

Falta de vacunación causa brote de poliomielitis en Israel

TEL AVIV (Sputnik) — La falta de vacunación contra la poliomielitis causó recientemente un brote de la enfermedad en Israel, informó la doctora Sharon... 04.04.2022, Sputnik Mundo

"La situación que estamos viendo en Jerusalén no es solo el resultado de los cierres durante el COVID", dijo Alroy-Preis en comunicado oficial. "Hay comunidades enteras que optan por no vacunar a los niños, por razones ideológicas o técnicas. Tienen que traer demasiados niños para que los vacunen, o el cronograma es demasiado para mantenerse al día".Un total de ocho niños han sido diagnosticados con poliomielitis en Israel desde que se descubrió que un niño de cuatro años en el área de Jerusalén tenía síntomas el 8 de marzo. Desde entonces, el Ministerio de Salud ha lanzado una extensa operación para detectar nuevos casos y aumentar las tasas de vacunación en las comunidades y zonas donde son bajas.Según el Ministerio, el problema es que las personas eligen no vacunar a sus hijos, ya sea por razones ideológicas o simplemente porque les resulta demasiado difícil navegar por el sistema.Respecto a quienes optan por no vacunarlos por motivos ideológicos, reconoció que los funcionarios de salud deben encontrar la manera de acercarse a ellos, hablarles y educarlos sobre el tema.La ministra enfatizó que "probablemente haya cientos de niños en el área de Jerusalén caminando con el virus que no saben que lo tienen, lo que hace que la vacunación contra la enfermedad sea aún más importante", ya que en la mayoría de los casos de poliomielitis son asintomáticos, solo entre el 10 y el 20% presentan síntomas similares a los de la gripe, y menos del 1% de todos los casos resultan en parálisis, como en el caso de un niño de cuatro años de Jerusalén.

