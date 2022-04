https://mundo.sputniknews.com/20220404/excluir-a-rusia-del-consejo-de-derechos-humanos-de-onu-seria-una-declaratoria-de-guerra-1123990888.html

"Excluir a Rusia del Consejo de Derechos Humanos de ONU sería una declaratoria de guerra"

CARACAS (Sputnik) — Las pretensiones de Estados Unidos de excluir a Rusia del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU)... 04.04.2022, Sputnik Mundo

"El tratar de excluir [del Consejo de Derechos Humanos) a Rusia, a una de las tres potencias más poderosas del planeta en este momento, de un escenario de esta naturaleza, es poner al mundo al borde de una tercera guerra mundial, por eso es el equivalente a una declaratoria de guerra la que estaría haciendo Estados Unidos si persiste en su empeño tozudo, terco, por tratar de aplastar a una nación de la dimensión de Rusia", indicó.Este lunes 4 de abril, la embajadora de EEUU ante la ONU, Linda Thomas-Greenfield, dijo que promoverá la exclusión de Rusia del Consejo de Derechos Humanos.Esta declaración se produjo luego de que se masificaron a través de distintos medios de comunicación internacionales imágenes de la ciudad ucraniana de Bucha, situada en la región de Kiev, en la que se aprecian fosas comunes y calles en destrucción.Una situación que ha sido calificada por el canciller ruso, Sérgei Lavrov, como "otro ataque con noticias falsas" que suponen una amenaza directa para la seguridad internacional.El 3 de abril, Rusia pidió que el Consejo de Seguridad de la ONU celebrara en la tarde de este lunes 4 una reunión sobre lo que su representante permanente adjunto, Dmitri Polianski, calificó de "flagrante montaje de los radicales ucranianos en Bucha".Reino Unido, que ejerce la presidencia rotativa del Consejo de Seguridad, denegó la convocatoria hecha por la delegación rusa.Guerra mediáticaEn ese contexto, el constituyente venezolano aseguró que existe una guerra mediática contra Rusia que ahora busca escalar a otros escenarios."Está orientándose esta guerra desatada mediáticamente contra Rusia a la extensión de los organismos multilaterales como centro donde se dilucidan las diferencias entre las naciones", señaló.De acuerdo con el analista, todas estas acciones emprendidas por Estados Unidos tienen el objetivo de seguir manteniendo el poder imperial.Aranguibel también consideró que la intención de excluir a Rusia del Consejo de Derechos Humanos provocaría un retroceso para la humanidad."Es la de provocar que el mundo retroceda por lo menos cien años, a los tiempos donde no existía como posibilidad ninguna de desenvolvimiento de las relaciones internacionales sino a la conflagración, el temor a la conflagración era lo que orientaba el debate entre las naciones", dijo el constituyente a esta agencia.A la par, el analista aseguró que Estados Unidos atenta contra la naturaleza del organismo que tiene como objetivo origen la consecución de la paz en el mundo."Es una pretensión desmedida, desproporcionada, como nunca antes se ha visto en escenario de esta naturaleza, que tiende no solo a limitar a la Federación rusa en este momento en el ámbito internacional, sino que atenta con la razón de ser misma del organismo multilateral o de los organismos multilaterales", manifestó.A su entender, Estados Unidos no actúa de manera aislada, sino en función de su lógica de extraterritorialidad y su principio de erigirse como imperio gobernante del mundo.Aranguibel enfatizó que a lo largo de su historia los gobiernos de Estados Unidos han utilizado este tipo de estrategias como pretexto para garantizar la seguridad de su nación."Sabemos que lo que ha venido haciendo desde siempre, desde sus orígenes, Estados Unidos en el ámbito internacional es tratar de colocar al resto del mundo, más allá de sus propias fronteras como un enemigo al que hay que reducir a como dé lugar, en beneficio de lo que ellos han denominado arbitrariamente la seguridad de los Estados Unidos", concluyó el analista.El 24 de febrero el presidente de Rusia, Vladímir Putin, lanzó una operación militar especial en el territorio de Ucrania alegando que las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk le pidieron ayuda frente a la agresión de Kiev.El objetivo de la operación, según Putin, es "la desmilitarización y la desnazificación" de Ucrania.

