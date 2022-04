https://mundo.sputniknews.com/20220404/es-la-geologia-la-que-decide-no-visiones-ilusorias-de-politicos-critica-a-eeuu-por-liberar-crudo-1123997883.html

"Es la geología la que decide, no visiones ilusorias de políticos": crítica a EEUU por liberar crudo

La decisión de Estados Unidos de liberar un millón de barriles de petróleo diarios de su reserva estratégica sólo le permitirá obtener beneficios a corto plazo... 04.04.2022, Sputnik Mundo

El pasado 31 de marzo el presidente estadounidense, Joe Biden, informó que, a partir de mayo y en los próximos seis meses, se liberarán 180 millones de barriles de petróleo de la reserva de EEUU como una forma de atajar la volatilidad de los precios de energéticos derivada de las sanciones económicas en contra de Rusia.El anuncio provocó una disminución de los precios del petróleo intermedio de Texas (WTI) del 7%, cotizando cada barril en un precio promedio de 100,28 dólares, mientras que el crudo Brent cotizó en 107,91 dólares, 4,88% menos, según información de CNBC.Un plan insostenible a largo plazoEn entrevista para Sputnik, Arturo Ortiz, investigador del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM (IIE-UNAM), señaló que esta decisión es una forma para aumentar la demanda y bajar el precio del petróleo, pero también podría leerse como un mensaje de ayuda para Europa.Sin embargo, el especialista considera que sostener este ritmo de producción "a largo plazo sería muy difícil" para EEUU, por lo que, si no se llegan a acuerdos que permitan levantar las sanciones contra Rusia, de cualquier forma, subirían los precios de los energéticos y, como consecuencia, la inflación.En conversación con Sputnik, Fabio Barbosa Cano,académico del IIE-UNAM, coincide en que el plan a largo plazo sí tendría repercusiones para países que dependen mayoritariamente del petróleo y gasolina estadounidense, entre ellos México, quien en 2021 importó el 60% de sus gasolinas."Es una medida que podría ofrecer un alivio muy de corto plazo, totalmente ineficaz si estamos pensando que este conflicto continúe por un tiempo muy largo, digamos varios meses. Sería insostenible, sería incapaz de frenar los incrementos en el precio y algo mucho más grave que serían restricciones de oferta", opina Barbosa Cano.Proyecciones dudosasA pesar de que Estados Unidos contempla un aumento de producción de petróleo y de gas natural (éste último con un crecimiento de 35% para 2050, según la Administración de Información Energética de EEUU), Fabio Barbosa considera que se tratan de cálculos "sobreestimados" basados en la producción de gas Shale.Para el especialista un tema que no están considerando es que en algunas cuencas de EEUU donde se espera un aumento de producción (la Pérmica, Ford y la de Bakken) se reportan graves problemas de escasez de agua, así como un malestar social por los sismos relacionados con los procesos del fracking.De hecho, el mismo día que Joe Biden anunció la liberación de barriles de petróleo de la reserva estratégica, la Administración de Información Energética de EEUU anunció que en enero la producción de petróleo cayó 2% al pasar de 11,6 millones de barriles por día a 11,4 millones.Otro factor es que, a pesar del llamado a aumentar la producción, pocos países productores lo han hecho, incluyendo los propios petroleros estadounidenses quienes incluso reclamaron al presidente Biden hacer este tipo de llamado sin facilitar el aumento de producción, como lo hizo el comisionado de Ferrocarriles de Texas, Wayne Christian, tras el anuncio presidencial.Ambos especialistas coinciden que, ante este escenario, México debe acelerar el proceso para lograr la autonomía energética y alimentaria con la puesta en operación del 100% de refinerías como la de Deer Park, como una forma de aminorar los aumentos que se esperan, principalmente en el diésel, lo cual afectaría directamente los costos de transporte de alimentos."A mí me parece más grave, más apremiante, el tema del gas natural. Ningún país puede llenar el vacío que deja la producción rusa, pero especialmente en gas natural", declaró el investigador de la UNAM.La Agencia Internacional de Energía (IEA, por sus siglas en inglés) reconoció en un comunicado este 1 de abril que Rusia es el tercer productor de crudo del mundo y el principal exportador de esta materia prima, por lo que alteraciones de su participación en el mercado energético tienen un impacto global. La IEA estima que el petróleo ruso cubre el 12% de las exportaciones mundiales y configura unos 5 millones de barriles al día, lo que significa que ni con la emisión estratégica de 1 millón de barriles diarios proyectada por Biden será suficiente para sustituir o paliar esta oferta.

