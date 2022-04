https://mundo.sputniknews.com/20220404/el-presidente-de-cuba-agradece-apoyo-internacional-frente-a-bloqueo-de-eeuu-1123979039.html

El presidente de Cuba agradece apoyo internacional frente a bloqueo de EEUU

El presidente de Cuba agradece apoyo internacional frente a bloqueo de EEUU

LA HABANA (Sputnik) — El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, agradeció el 4 de abril la realización del "Maratón mediático contra el bloqueo" para denunciar... 04.04.2022, Sputnik Mundo

2022-04-04T14:34+0000

2022-04-04T14:34+0000

2022-04-04T14:46+0000

américa latina

cuba

eeuu

sanciones

miguel díaz-canel bermúdez

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/108922/41/1089224137_0:145:3119:1899_1920x0_80_0_0_69286e0e5fdd7c825540a8ec8b35adf1.jpg

El maratón digital de apoyo a Cuba se efectuó durante 24 horas ininterrumpidas de transmisiones, contó con la participación de medios tradicionales y alternativos, de prensa, youtubers, grupos de solidaridad, partidos políticos y organizaciones internacionales, junto a expertos y personalidades internacionales. El Movimiento Global Antibloqueo (NEMO, por sus siglas en inglés) convocó a más de 100.000 miembros de diferentes organizaciones estadounidenses como Greater Hartford Cuba Solidarity Committee, Connecticut Peace and Solidarity Coalition, Greater New Haven Peace Council, Unidad Latina en Acción, Vecinos Unidos, Latin America Solidarity, Green Party of Connecticut y Veterans for Peace Connecticut, de acuerdo a información ofrecida por la cancillería de la isla.Entre los medios de comunicación presentes estuvieron las televisoras multinacionales Telesur (Venezuela), HispanTV y Al-Mayadeen (Irán); las agencias Prensa Latina (Cuba), SANA (Siria) y Sputnik (Rusia); el canal de la Asamblea Nacional de Venezuela ANTV, Cubavisión Internacional y las emisoras La Radio del Sur, Radio Patagonia (Argentina), Radio Rebelde y Radio Habana Cuba, destaca el periódico local Granma.También participaron la Federación Sindical Mundial, la Red Latinoamericana de Solidaridad con Cuba, el Consejo Nacional e Internacional de la Comunicación Popular, los Pastores por la Paz (EEUU) y el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) de El Salvador.Durante su intervención en el maratón, el viceministro de Relaciones Exteriores cubano, Carlos Fernández de Cossío, expresó que "a lo largo de la historia, Washington ha utilizado pretextos para convertir a Cuba en un Estado fallido, con el propósito de arrodillar a su pueblo sobre la base de la escasez, la falta de productos de consumo, deprimir el nivel de vida y provocar desesperación y hambre para llevar al derrocamiento del gobierno".Entre los oradores participaron personalidades políticas y sociales de Grecia, Alemania, EEUU, Canadá, Kirguistán, Letonia, Estonia y Brasil, así como de analistas políticos e historiadores de diferentes lugares del mundo.Destacó además la presencia del eurodiputado español Manu Pineda, el politólogo argentino Atilio Borón, el presidente del Comité Central del Partido Comunista de Rusia, Serguéi Malenkovich, el secretario general del Partido Comunista Colombiano Jaime Caycedo, la presidenta de la Asociación Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini, y el diputado del Parlamento israelí (Knesset), Ofer Cassif, entre otros.

https://mundo.sputniknews.com/20220323/turismo-en-cuba-motor-economico-y-objetivo-del-bloqueo-1123447160.html

cuba

eeuu

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

cuba, eeuu, sanciones, miguel díaz-canel bermúdez