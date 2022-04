https://mundo.sputniknews.com/20220404/el-kremlin-insta-a-desconfiar-de-las-imagenes-de-bucha-difundidas-por-ucrania-1123966888.html

El Kremlin insta a desconfiar de las imágenes de Bucha difundidas por Ucrania

El Kremlin insta a desconfiar de las imágenes de Bucha difundidas por Ucrania

El Kremlin instó a desconfiar de las imágenes de Bucha difundidas por Ucrania, comunicó el portavoz de la presidencia rusa, Dmitri Peskov. 04.04.2022, Sputnik Mundo

También la sucesión de los hechos, según Peskov, hace cuestionar la versión que se está difundiendo.El representante del Kremlin reconoció la gravedad del caso, pero pidió no sacar conclusiones precipitadas."Se trata de una situación grave, sin duda. Pediríamos a todos, especialmente numerosos líderes internacionales, que eviten declaraciones precipitadas y acusaciones gratuitas, que soliciten información de diversas fuentes y, como mínimo, hagan caso de nuestros argumentos", insistió.Además, el Kremlin rechazó de plano las acusaciones de implicación en la muerte de civiles en Bucha y pidió debate internacional al respecto.Los diplomáticos rusos, agregó, no escatimarán en esfuerzos para que el asunto sea incluido en la agenda del Consejo de Seguridad.Rusia inició el pasado 24 de febrero una operación militar especial en Ucrania alegando que las Repúblicas Populares de Donetsk y Lugansk, reconocidas por Moscú tres días antes como Estados soberanos, necesitan ayuda frente a la agresión de Kiev.Las dos Repúblicas denunciaron que Ucrania incrementó los bombardeos desde mediados de febrero contra Donbás tras recibir armas de Estados Unidos y otros países de la OTAN.Donetsk y Lugansk se independizaron de Ucrania en mayo de 2014 tras no reconocer a las nuevas autoridades que resultaron del golpe de Estado producido en Kiev en febrero de ese mismo año.El Ministerio de Defensa ruso aseguró que los ataques no van dirigidos contra ciudades ucranianas ni ponen en peligro a la población civil, sino que buscan inutilizar la infraestructura bélica.

