De 'Bailarinas rusas' a 'Bailarinas ucranianas': así cambia National Gallery al cuadro de Degas

El museo de arte de Londres National Gallery ha renombrado el cuadro del artista impresionista francés Edgar Degas. En medio de la política internacional... 04.04.2022, Sputnik Mundo

El cambio se habría hecho a petición de algunos usuarios ucranianos desde la red social Instagram (propiedad de Meta, una organización extremista prohibida en Rusia) que viven en el Reino Unido.Como sugiere la descripción del cuadro en el sitio web de la galería, el lienzo representa a las bailarinas de Europa del Este que visitaron Francia a finales del siglo XIX y actuaron en el Moulin Rouge y el Casino de París."Es casi seguro que estas bailarinas visitantes, y las dibujadas por Degas, eran ucranianas y no rusas", indica la descripción que alega que las cintas en el pelo y las coronas de flores en las cabezas de las bailarinas están pintadas con el color nacional ucraniano, amarillo y azul.Un portavoz de National Gallery explicó a The Guardian que hace tiempo que se debate el título exacto del cuadro y que hay varios trabajos académicos sobre el tema, pero también admitió que había tintes políticos en esta decisión.El representante especial del presidente ruso para la cooperación cultural internacional Mijaíl Shvidkói criticó duramente la decisión y considera que es una violación de los derechos de autor del artista y una prueba de miopía."Estrictamente hablando, se trata de otro ejemplo de cretinismo político, pido disculpas por la dureza. Porque, en primer lugar, viola los derechos de autor del artista. En segundo lugar, también se podría llamar ucranianos a todos los escritores rusos", sentenció Shvidkói a Sputnik.Agregó que la situación actual es "una prueba más de la miopía de las personas que están haciendo esto" y le pareció indignante que se mezcle la política con asuntos netamente artísticos.Sin embargo, este no es un caso aislado. Desde que empezó la operación especial de desmilitarización y desnazificación en Ucrania, Occidente no se ha limitado a lanzar sanciones económicas contra Moscú, sino que también está haciendo todo tipo de esfuerzos para aislar a Rusia prohibiendo los conciertos donde se interprete la música de Tchaikovski, en algunos centros de formación educativa de Europa también han prohibido a Dostoievski. Además, varias personalidades de la esfera cultural rusa actual se han enfrentado a cancelaciones o negativas a cooperar.

