Carente de análisis y con la estrategia de fake news: la cobertura del conflicto ucraniano en México

Carente de análisis y con la estrategia de fake news: la cobertura del conflicto ucraniano en México

La cobertura mediática que se ha hecho desde México sobre el conflicto entre Rusia y Ucrania no ha sido equilibrada y reporta los hechos como si fuera un... 04.04.2022

En conversación con Sputnik, la colaboradora de medios como Telesur y Sin Censura criticó el papel de los medios mexicanos ya que considera que su cobertura ha sido parcial y encaminada a mostrar una visión maniquea del conflicto, en la que se coloque a Vladímir Putin como el enemigo a derrotar y los intereses de EEUU y la OTAN como los buenos."Hay una escasez total de un análisis político, económico, geopolítico, pero sobre todo histórico. Pareciera que de la noche a la mañana Putin se levantó con ganas de invadir Ucrania y ya, hasta ahí llegó la historia: Putin decidió invadir Ucrania", declaró Duarte.La investigadora senior del Consejo de Asuntos Hemisféricos (COHA) considera que la falta de rigor periodístico provoca que el público tienda "a elegir como si fuera un partido de futbol entre Rusia y EEUU", ya que se omiten o se niegan hechos como la existencia de batallones de orientación neonazista como el de Azov."Cuando se trató de cuestionar esas narrativas pues la gente lo llevaba al otro extremo: eres un agente de Putin y entonces empezó toda esta batalla en contra de todos los medios, en contra de las personas que estuvieran tratando de visibilizarla esa otra parte", aseguró la comunicadora.Además de privilegiar la versión de Occidente, Alina Duarte asegura que también se alimenta una rusofobia con la difusión de imágenes sin contexto, mencionando el número de víctimas civiles, pero desdibujando "absolutamente quiénes son los involucrados, los motivos, las raíces".En este sentido, Alina Duarte considera que el uso de las fake news ha sido marcadamente deliberado ya que no sólo no hubo las aclaraciones pertinentes de los grandes medios mexicanos, sino que se tratan de estrategias que se han usado en otros conflictos para mostrar una imagen positiva de EEUU.Si bien para la comunicadora esta actitud de medios como CNN no es sorpresa, lo que sí es nuevo es la respuesta de la audiencia que comienza a rechazar las versiones presentadas en este tipo de compañías, ya que el conflicto trajo "a debate que no podemos seguir bajo este sistema hegemónico de Estados Unidos y tomar partido con la mano en la cintura con la OTAN y este grupito de aliados"."Al final esta lógica colonialista estadounidense hizo que se fueran a la guerra aún sin desearlo. Los precios del gas, la inflación, las transacciones por alimentos en el mundo están creciendo brutalmente, eso es producto de un conflicto y no es como que los rusos la estén pasando muy bien pero también han tenido este manejo, han hecho alianzas consecuencia propia de estas sanciones laterales en contra de países que no cumplen los mandatos estadounidenses que se han tenido que estar aliando entre ellos con la pandemia, por las sanciones, por la guerra, y lo que estamos viendo hoy son alianzas al margen del imperialismo estadounidenses", señala Duarte.Por ello, la excolaboradora de Al Jazeera también nota presiones de grupos de extrema derecha para que México cambie su posición en el conflicto, llegando incluso a que la embajadora de Ucrania, Oksana Dramarétska, les dice a los diputados mexicanos qué sanciones deberían aplicar "violando todo el derecho internacional y sin respetar la soberanía y libre autodeterminación de los pueblos".Para Alina Duarte, la posición del presidente Andrés Manuel López Obrador está más enfocada a "recuperar esa tradición diplomática" de México de no intervención y neutralidad, ya que estábamos acostumbrados a que México sí se posicionara en conflictos internacionales, como cuando impulsó el Grupo Lima en contra de Venezuela."Vienen actores del PAN, de Movimiento Ciudadano, además de actores que habían sido caracterizados por su discurso por estar en contra de la guerra contra el narcotráfico en este país, como el senador (Emilio) Álvarez Icaza, y que vienen ahora a pedir armamento para una guerra que ni siquiera nos corresponde. Ahí me pareció ese tope, el exceso de saber que están actuando por intereses ajenos", acusa.Estas presiones, señala Alina Duarte, logran implantar una rusofobia que no sólo afecta la labor de medios como de Russia Today y Sputnik para mostrar la otra versión del conflicto, sino que además consiguen eliminar documentos históricos que fueron financiados por Rusia, como el documental en el que ella participó para Redfish sobre el estallido social en Chile en 2019."Deja de ampliar, de aportar a las narrativas, e incluso muchos de los trabajos que se han borrado de RT y Sputnik en estos ataques implican el querer conquistar la narrativa de la historia. No estamos hablando de la batalla de Rusia y Ucrania, de Estados Unidos y la OTAN. Estamos hablando que en nombre de la democracia y la libertad están borrando todo lo que pueda quedar como testimonio", opina.Incluso, la periodista consideró que se insiste mucho en la "propaganda rusa" sin señalar el financiamiento de medios como The New Yortk Times o The Washington Postya que en RT y Sputnik se da cobertura a temas que disienten de la ideología estadounidense.

