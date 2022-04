https://mundo.sputniknews.com/20220403/una-guerra-informativa-la-tactica-de-ucrania-al-ver-que-pierde-contra-rusia-en-el-campo-de-batalla--1123953997.html

Una guerra informativa: la táctica de Ucrania al ver que pierde contra Rusia en el campo de batalla

La periodista española Liu Sivaya y el voluntario colombiano Alexis, que se encuentran en Donbás, han explicado a Sputnik sobre la guerra informativa híbrida... 03.04.2022, Sputnik Mundo

"Bucha y lo allí acontecido, o no acontecido, según la parte que lo cuente, no es ningún caso aislado (…) Hoy en día las guerras lejos de desarrollarse únicamente en los campos de batalla, se llevan a todos los ámbitos de nuestras vidas. Es lo que llamamos guerra híbrida: y una de sus partes más importantes es la guerra informativa que se gana o se pierde en función de si se consigue que la población se crea de forma generalizada el relato que se le quiere 'vender'", precisó Liu Sivaya.La periodista española recordó como hace unos días se difundió a la famosa embarazada de Mariúpol que un tiempo más tarde desmintió a las innumerables portadas de periódicos que afirmaban que Rusia había bombardeado el hospital de maternidad, utilizando a la aviación."La misma mujer dijo que se le sacaron fotos aún a pesar de que ella pidiera no hacerlo y también afirmó que las partes de la entrevista donde mencionaba el hecho de que no había escuchado aviones sobrevolar la zona fueron deliberadamente omitidas", subrayó.En su opinión, esta misma manipulación mediática la sufre desde hace 8 años la ciudad de Donetsk donde ella actualmente realiza su cobertura. También denunció que hace unos días un misil ucraniano redujo a escombros un edificio de 9 plantas, dejando al menos 20 víctimas mortales y decenas de heridos en Donetsk, pero que estas fueron utilizadas para la portada de un periódico italiano que por alguna razón las tituló 'Rusia bombardea Kiev'.Para Alexis, un voluntario colombiano en la defensa de Donbás, la propaganda ucraniana ha sido desmontada desde que cayó la primera bomba contra la población civil del Donbás y recordó que al principio del conflicto armado la parte ucraniana siempre culpaba a las milicias de las Repúblicas de Donetsk y Lugansk por los bombardeos masivos contra la población civil, cuando eran las Fuerzas de Kiev quienes lo perpetraban.Alexis confía en que la verdad saldrá a la luz porque "las mentiras de los criminales deberán ser enseñadas en cada escuela".El 3 de abril las imágenes de asesinatos masivos en la ciudad ucraniana de Bucha acapararon la cobertura de una gran mayoría de medios occidentales, quienes citando a las autoridades de Kiev responsabilizan a los militares rusos por lo ocurrido. Sin embargo, existen pruebas que demuestran que se trata de una manipulación informativa. El mismo Ministerio de Defensa ruso ha negado las acusaciones del régimen de Kiev sobre la supuesta matanza de civiles en la ciudad de Bucha, en la región de Kiev, y ha calificado las fotos y videos de Bucha como otra producción del régimen de Kiev para los medios de comunicación occidentales.

Noticias

