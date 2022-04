https://mundo.sputniknews.com/20220403/los-inmigrantes-africanos-en-belgica-exigen-ser-tratados-como-los-refugiados-ucranianos-1123955786.html

Los inmigrantes africanos en Bélgica exigen ser tratados como los refugiados ucranianos

Los inmigrantes africanos en Bélgica exigen ser tratados como los refugiados ucranianos

BRUSELAS (Sputnik) — Inmigrantes ilegales de África, residentes en Bélgica desde hace muchos años, organizaron una manifestación en Bruselas para exigir que... 03.04.2022, Sputnik Mundo

2022-04-03T20:24+0000

2022-04-03T20:24+0000

2022-04-03T20:24+0000

internacional

africa

bélgica

europa

ucrania

inmigrantes

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/01/1109366440_0:0:1440:810_1920x0_80_0_0_9657d2e8074ecacd3d2fe17fcb60d640.jpg

Hace tres días los inmigrantes instalaron tiendas de campaña en la zona del parque Porte de Ninove, que tuvieron que ser desmanteladas este 3 de abril a petición de las autoridades locales y tras lo cual, fueron a protestar a la sede de la Oficina de Extranjería."Tomó varios días resolver el problema de los refugiados ucranianos. Muchos de nosotros hemos estado viviendo y trabajando en Bélgica durante años, pero las autoridades niegan la legalización", dijo a Sputnik uno de los organizadores del evento.Según el manifestante, muchos de los participantes en la protesta llegaron a Europa hace años pero la falta de documentos no les permite encontrar trabajo oficialmente, por lo que a menudo se convierten en víctimas de explotación por parte del empleador."No queremos beneficios. Exigimos la legalización para ganar dinero por nuestra cuenta", resaltó el interlocutor.El pasado 1 de abril, el secretario de Estado de Migración y Asilo de Bélgica, Sammy Mahdi, manifestó que los inmigrantes no deben equipararse en derechos a los refugiados de Ucrania.Anteriormente, las autoridades belgas anunciaron la llegada de unos 30.000 refugiados desde Ucrania.La Unión Europea decidió conceder automáticamente un permiso de residencia por un año a los ucranianos que llegan a Bélgica, acceso al mercado laboral, atención médica y sistemas educativos.Además, muchos de los ucranianos encuentran vivienda y reciben asistencia financiera.Según diversas fuentes, en Bélgica viven unos 150.000 extranjeros que carecen de registro oficial y trabajan activamente en muchos sectores de la economía, como la construcción, donde no hay suficientes trabajadores.

https://mundo.sputniknews.com/20220317/europa-y-el-doble-rasero-con-los-refugiados-1123217152.html

africa

bélgica

ucrania

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

africa, bélgica, europa, ucrania, inmigrantes