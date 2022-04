https://mundo.sputniknews.com/20220403/chaves-pide-un-tsunami-de-votos-para-arrasar-en-balotaje-presidencial-de-costa-rica-1123953250.html

Chaves pide un tsunami de votos para arrasar en balotaje presidencial de Costa Rica

Chaves pide un tsunami de votos para arrasar en balotaje presidencial de Costa Rica

SAN SALVADOR (Sputnik) — El economista Rodrigo Chaves, candidato presidencial por el partido Progreso Social Democrático de Costa Rica, afirmó tras sufragar... 03.04.2022, Sputnik Mundo

Poco antes, en un video compartido en redes sociales, Chaves instaba a la ciudadanía a acudir a las urnas por un cambio en Costa Rica, mediante lo que llamó "Revolución del lapicero", o sea, mediante el voto."Los invito a votar por sus anhelos, no por los temores que les han querido infundir, no por el miedo que han querido meter, no por las mentiras… Vote por lo que sueñe para usted", enfatizó el candidato, que lidera las encuestas de intención de voto.El exfuncionario del Banco Mundial y fugaz ministro de Hacienda con el actual gobierno, enfrenta en esta segunda vuelta al expresidente José María Figueres (1994-1998), del Partido Liberación Nacional, a quien acusó de comprar simpatías.Según el censo final del Tribunal Supremo de Elecciones, cerca de 3,5 millones de costarricenses están habilitados para sufragar en 2.151 centros de votación en todo el país, los cuales cerrarán a las 18:00 hora local (00:00 GMT).Dos horas más tarde el TSE ofrecerá en sesión solmene los resultados preliminares, y el martes 5 de abril comenzará el escrutinio definitivo para declarar en firme los resultados; el ganador tomará posesión el próximo 8 de mayo, para gobernar hasta 2026.

costa rica

