https://mundo.sputniknews.com/20220402/una-corte-hondurena-rechaza-amnistia-para-organizador-del-asesinato-de-berta-caceres-1123925129.html

Una corte hondureña rechaza amnistía para organizador del asesinato de Berta Cáceres

Una corte hondureña rechaza amnistía para organizador del asesinato de Berta Cáceres

SAN SALVADOR (Sputnik).- Una corte de Honduras rechazó el pedido de amnistía hecho por el empresario David Castillo, señalado como uno de los organizadores del... 02.04.2022, Sputnik Mundo

2022-04-02T02:07+0000

2022-04-02T02:07+0000

2022-04-02T02:07+0000

américa latina

honduras

berta cáceres

asesinato

centroamérica

amnistía

juicio

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/02/1123925069_0:84:3119:1838_1920x0_80_0_0_711cb076fc81e3af3406868984410fcb.jpg

"Tribunal de Sentencia en Materia de Corrupción declara No Ha Lugar la aplicación del Decreto de Amnistía [04-2022] solicitado por las defensas de Roberto David Castillo y Roberto Martínez Lozano acusados en el caso Agua Zarca", tuiteó el Poder Judicial de Honduras.El referido juzgado concluyó que la defensa no aportó pruebas de que los imputados fueran víctimas del golpe de Estado que derrocó al presidente Manuel Zelaya en 2009, o que se opusieran a dicha intentona, y por ende, no aplicaban para la Ley de Amnistía aprobada este mes."Un triunfo para el pueblo Lenca, las comunidades indígenas y las organizaciones campesinas que buscan justicia. No más impunidad", reaccionó el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh) en su cuenta de la red social Twitter.La líder lenca Berta Cáceres (1973-2016) fue asesinada solo un año después de ganar el Premio Goldman de la defensa ambiental por su lucha contra el proyecto hidroeléctrico Agua Zarca.El asesinato presuntamente fue ordenado por la acaudalada familia Atala Zablah.Si bien el caso sigue abierto, los fiscales calculan que a Castillo podrían caerle de 25 a 30 años de cárcel por el crimen, fraguado para acabar con la resistencia popular contra el proyecto hidroeléctrico Agua Zarca, en Honduras.De hecho, fueron presentados indicios de acciones de dudosa legalidad cometidas por funcionarios públicos y de coordinación entre los sicarios y la familia Atala Zablach, dueña de la empresa Desarrollos Energéticos S.A. (DESA), cuyo gerente era Castillo.Este juicio es la continuación de un proceso anterior (2018), que concluyó con la condena de siete hombres por el asesinato de Cáceres: cuatro sicarios, un empleado y un exempleado de DESA, y un mayor en activo de las fuerzas armadas hondureñas.Castillo fue arrestado dos años después del asesinato, mientras intentaba abandonar el país por el aeropuerto de la ciudad de San Pedro Sula (norte), tras múltiples denuncias sobre la falta de debida diligencia y secreto en el proceso.En su toma de posesión, el pasado 27 de enero, la presidenta Xiomara Castro reclamó justicia para Berta Cáceres, y a inicios de marzo su Gobierno prohibió la minería a cielo abierto en Honduras, para reforzar la defensa de los recursos naturales.

https://mundo.sputniknews.com/20220302/nuevo-rumbo-en-honduras-en-aniversario-del-asesinato-de-berta-caceres-1122544559.html

honduras

centroamérica

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

honduras, berta cáceres, asesinato, centroamérica, amnistía, juicio