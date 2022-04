https://mundo.sputniknews.com/20220402/sanciones-contra-rusia-aumentaran-pobreza-mundial-1123923977.html

"Sanciones contra Rusia aumentarán pobreza mundial"

"Sanciones contra Rusia aumentarán pobreza mundial"

SAN SALVADOR (Sputnik) — Las sanciones occidentales contra Rusia repercuten en todo el mundo y provocarán un aumento global de la pobreza, aseguró a la Agencia... 02.04.2022

El también director del periódico El Independiente comentó a esta agencia que El Salvador y toda la región centroamericana ya sufren el impacto de las sanciones en el encarecimiento del combustible y las materias primas."Esto golpea los bolsillos, muchas familias ya no pueden acceder a la canasta básica de alimentos, en fin… más pobres y más hambre", lamentó Raudales, fundador del movimiento ciudadano que recién irrumpió en la escena política salvadoreña como nuevo rostro de la izquierda nacional.Varias potencias occidentales, lideradas por Estados Unidos, activaron sanciones individuales y sectoriales contra Rusia para obligar al Kremlin a frenar la operación militar especial lanzada a fines de febrero pasado en Ucrania para "desmilitarizar y desnazificar" ese país.Decenas de empresas anunciaron su decisión de suspender negocios en y con Rusia, país al que los países occidentales desconectaron parcialmente del sistema SWIFT, congelaron sus reservas internacionales y embargaron sus exportaciones de hidrocarburos.SWIFT (acrónimo inglés de Society for World Interbank Financial Telecommunication) es una plataforma que conecta a unas 11.000 instituciones financieras de más de 200 países y sirve de base del sistema financiero internacional.Según fuentes académicas, las más de 5.300 nuevas medidas restrictivas impuestas contra Rusia, sumadas a las más de 2.750 que estaban en vigor, hacen de la nación eslava la más castigada del mundo, por delante de Corea del Norte e Irán.

