https://mundo.sputniknews.com/20220402/peso-mexicano-es-la-novena-divisa-mas-apreciada-en-lista-encabezada-por-rublo-ruso-1123921922.html

Peso mexicano es la novena divisa más apreciada en lista encabezada por rublo ruso

Peso mexicano es la novena divisa más apreciada en lista encabezada por rublo ruso

CIUDAD DE MÉXICO (Sputnik) — El peso mexicano cerró la semana con una apreciación de 0,90% frente al dólar estadounidense, nivel no visto desde el 2 de julio... 02.04.2022, Sputnik Mundo

2022-04-02T00:37+0000

2022-04-02T00:37+0000

2022-04-02T00:37+0000

américa latina

méxico

💶 divisas

peso mexicano

rublo

rusia

ucrania

dólar

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e4/07/11/1092126978_0:188:3073:1916_1920x0_80_0_0_21578f7c9975f1f31dc48e661ba2aafd.jpg

"En la canasta amplia de principales cruces, el peso mexicano se ubicó como la novena divisa más apreciada; el rublo ruso se apreció 16,49%, seguido del sol peruano con 2,95; el florín húngaro con 2,16; el real brasileño con 1,79; el zloty polaco con 1,54; la corona checa con 1,43; la lira turca con 1,05; y el peso colombiano con 1,04%", detalla el informe enviado a los mercados financieros al cual tuvo acceso la Agencia Sputnik.El peso mexicano se apreció 0,90%, es decir un avance de 17,9 centavos frente al dólar, cotizando alrededor de 19,85 pesos por cada unidad de la moneda estadounidense, con el tipo de cambio tocando un máximo de 20,18 pesos y un mínimo de 19,74 pesos.Precios de energéticos impulsan el pesoLa apreciación del peso durante la semana se debe a dos factores, indica en análisis semanal del banco privado: en primer lugar "la expectativa de que los precios de los energéticos se mantendrán en niveles elevados en los próximos meses".El grupo financiero reseña que al comienzo de la semana, "oficiales de Rusia señalaron que las últimas conversaciones con Ucrania habían sido productivas".Ese anuncio llevó al mercado a "especular sobre la posibilidad de que la guerra concluyera en poco tiempo", indica el banco.No obstante, más adelante en la semana "los oficiales de Rusia se retractaron al señalar que no había avances significativos y que faltaba mucho trabajo para terminar la guerra", añade la valoración del desempeño de los mercados, observados desde la segunda economía latinoamericana.Asimismo, el análisis firmado por Gabriela Siller, directora de análisis económico de Banco Base, muestra que "el Gobierno de Rusia indicó que concentrará sus esfuerzos militares en la región del Donbás [Ucrania, este], por lo que no se han detenido los ataques".Si bien los precios de varias mercancías como el crudo cerraron con retrocesos, este comportamiento "es interpretado como una corrección de corto plazo y no una tendencia a la baja".En la semana, las divisas más apreciadas fueron principalmente de países productores de materias primas, como el petróleo.En segundo lugar, el análisis indica que el peso se apreció en la sesión del 1 de abril, "luego de que en EEUU se publicó la creación de 431.000 posiciones laborales durante marzo, avanzando a un ritmo sólido".Asimismo, la tasa de desempleo en la potencia económica disminuyó a 3,6% desde 3,8% en febrero, siendo la menor tasa desde febrero del 2020.La evidencia de que la economía estadounidense sigue creciendo a un ritmo sostenido es una buena noticia para el país latinoamericano y para los flujos esperados de dólares por concepto de exportaciones y remesas que envía a sus familias la población que trabaja en el país vecino.De acuerdo con el presidente de Rusia, Vladímir Putin, para la compra de gas es necesario la apertura de cuentas en rublos en bancos rusos, de lo contrario se podría limitar el suministro del energético al resto de Europa.

https://mundo.sputniknews.com/20220324/que-significa-la-transicion-de-pagos-a-rublos-por-el-suministro-de-gas-a-europa-1123524351.html

méxico

ucrania

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

méxico, 💶 divisas, peso mexicano, rublo, rusia, ucrania, dólar