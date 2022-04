https://mundo.sputniknews.com/20220402/los-ferroviarios-griegos-se-niegan-a-trasladar-equipos-militares-de-la-otan-a-ucrania-1123936133.html

Los ferroviarios griegos se niegan a trasladar equipos militares de la OTAN a Ucrania

Los ferroviarios griegos se niegan a trasladar equipos militares de la OTAN a Ucrania

Los sindicatos de la ciudad griega de Salónica se unieron en apoyo de los empleados de la empresa ferroviaria privada TrainOSE después de que la dirección... 02.04.2022, Sputnik Mundo

2022-04-02T17:00+0000

2022-04-02T17:00+0000

2022-04-02T17:08+0000

defensa

ucrania

grecia

otan

eeuu

🛡️ zonas de conflicto

equipo militar

operación militar especial de rusia en ucrania

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/15006/52/150065200_0:153:3011:1847_1920x0_80_0_0_d26c8aa2cfe6bf96675b243bfdf1cad1.jpg

TrainOSE habría amenazado a los trabajadores del Departamento de Ferroviarias Eléctricas de Salónica, que se negaron a viajar a Alexandropoulos para participar del transporte de los equipos militares de la OTAN fuera de la ciudad portuaria, con medidas punitivas, señalando sus obligaciones en virtud de los contratos firmados.Según el portal de noticias del Partido Comunista de Grecia (KKE), esto llevó a los sindicatos de Salónica a adoptar una resolución en la que exigen que la infraestructura ferroviaria griega no se utilice para transportar material militar y ordenan a TrainOSE que cese la intimidación a los trabajadores."Exigimos que el material ferroviario de nuestro país no se utilice para trasladar el arsenal de EEUU y la OTAN a los países vecinos. Condenamos las amenazas contra los empleados de TrainOSE que se han negado a realizar el mantenimiento técnico de los trenes que actualmente transportan tanques de la OTAN desde el puerto de Alexandropoulos. Las declaraciones del empleador en el sentido de que 'qué os importa lo que lleven los trenes, es su trabajo y están obligados a ir' son una broma", indica la resolución.Además, los trabajadores ferroviarios subrayaron que trabajan para proporcionar un transporte asequible y de calidad al pueblo, para el transporte de mercancías que puedan servir para satisfacer sus necesidades y no así para formar parte de la participación del país en planes peligrosos para el pueblo, transportando material de la OTAN a zonas cercanas a Ucrania.Una docena de sindicatos, entre los que se encuentran trabajadores de la industria química del norte de Grecia, de la construcción, de las telecomunicaciones, de la industria alimentaria, de los hoteles, de los establecimientos de restauración, de las autoridades locales y de las empresas municipales respaldaron esta resolución.Según el director del puerto de Alexandropoulos, Konstantinos Hadzimihail, hasta la fecha se han enviado tres trenes de material de la OTAN a Polonia y Rumanía a través de este puerto durante el último mes, entre ellos el Liberty Passion, de bandera estadounidense, el Hartland Point, un buque de carga rodada británico, y el Liberty King estadounidense, que sigue siendo descargado.El KKE ha sido muy activo en su oposición a la participación de Atenas en la crisis entre la OTAN y Rusia por Ucrania. El 29 de marzo, los activistas del KKE en la región de Tracia lanzaron globos de agua llenos de pintura roja contra el blindaje estadounidense que se transportaba en vagones de tren.El partido también ha organizado una serie de protestas en Atenas y otras ciudades importantes. El 1 de abril por la noche, celebraron una concentración en la plaza Syntagma, junto al edificio del Parlamento del país. El líder del partido, Dimitris Koutsoumpas, dijo a la multitud que el KKE lucha por cerrar todas las bases de la OTAN y de EEUU en Grecia y se opone al despliegue de un solo soldado u oficial griego en el extranjero.EEUU y sus aliados de la OTAN han aumentado drásticamente las entregas de armas a Ucrania en las últimas semanas. El 1 de abril, EEUU anunció que proporcionaría 300 millones de dólares más en armas, incluyendo sistemas de misiles guiados por láser, aviones no tripulados, vehículos blindados, dispositivos de visión nocturna y de imágenes térmicas, imágenes por satélite y equipos de comunicaciones, ametralladoras y suministros médicos.Hasta el momento, la Administración Biden ha destinado más de 2.300 millones de dólares en "ayuda" militar a Ucrania durante el último año, que se suman a los más de 1.500 millones enviados por su predecesor Donald Trump. Los aliados europeos de Washington prometieron otros 1.000 millones de euros (unos 1.100 millones de dólares) para Kiev desde febrero.

https://mundo.sputniknews.com/20220327/la-negativa-turca-de-sancionar-a-rusia-pone-en-evidencia-las-fracturas-internas-de-la-otan-1123640980.html

https://mundo.sputniknews.com/20220401/medios-de-occidente-comienzan-a-hablar-sobre-las-atrocidades-del-ejercito-ucraniano-1123862339.html

ucrania

grecia

eeuu

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

ucrania, grecia, otan, eeuu, 🛡️ zonas de conflicto, equipo militar, operación militar especial de rusia en ucrania