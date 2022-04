https://mundo.sputniknews.com/20220402/lewandowski-se-suma-al-fc-barcelona-1123940928.html

¿Lewandowski se suma al FC Barcelona?

¿Lewandowski se suma al FC Barcelona?

Crecen los rumores del posible pase de Robert Lewandowski al FC Barcelona. El polaco tendría los días contados en el Bayern Munich y habría expresado su deseo... 02.04.2022, Sputnik Mundo

2022-04-02T23:58+0000

2022-04-02T23:58+0000

2022-04-02T23:58+0000

⚽ deportes

españa

fc barcelona

robert lewandowski

europa

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/107501/01/1075010194_0:270:5184:3186_1920x0_80_0_0_c6be84d4f087b761f74d735660874ea0.jpg

Según publica Sport, el atacante habría comunicado su predisposición por llegar al Camp Nou a personas cercanas de su entorno y el club catalán no dejaría pasar la oportunidad. "Es la opción prioritaria", asegura el medio.Su relación con el Bayern estaría en la cuerda floja porque solo le ofrecen ampliar un año más su contrato, que expira en el 2023. El pase sumaría muchísimas posibilidades si no prosperan las negociaciones con el noruego Erling Haaland, quien también analiza ofertas del Manchester City y el Real Madrid.Lewandowski es uno de los mejores futbolistas de la actualidad. Ganó los últimos dos premios The Best y en el Mundial de Catar se medirá en un mano a mano con Lionel Messi cuando Argentina enfrente a Polonia en el grupo C el 30 de noviembre.

https://mundo.sputniknews.com/20220117/la-espanola-alexia-putellas-y-robert-lewandowski-mejores-jugadores-del-ano-para-la-fifa---1120414403.html

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

⚽ deportes, fc barcelona, robert lewandowski, europa