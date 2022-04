https://mundo.sputniknews.com/20220402/la-primera-ministra-de-finlandia-aboga-por-estudiar-la-posibilidad-del-ingreso-del-pais-en-la-otan-1123935764.html

La primera ministra de Finlandia aboga por estudiar la posibilidad del ingreso del país en la OTAN

La primera ministra de Finlandia aboga por estudiar la posibilidad del ingreso del país en la OTAN

HELSINKI (Sputnik) — Finlandia debe decidir esta primavera (boreal) si va a solicitar el ingreso en la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN)... 02.04.2022, Sputnik Mundo

Explicó que Rusia no es el vecino que Finlandia pensaba que era y que las relaciones de ambos países han cambiado de forma irreversible debido a la operación militar rusa en Ucrania.Subrayó que, dados los cambios que se produjeron en el mundo, en particular en el ámbito de la seguridad, el Gobierno finlandés debe "estudiar todas las formas de garantizar la seguridad de Finlandia y los finlandeses".Marin expresó su convicción de que su país será aceptado como miembro de la Alianza Atlántica, "al igual que Suecia", si este también decide presentar su solicitud de ingreso.A mediados de enero, el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, aseguró que Suecia y Finlandia cumplen en gran medida con los estándares de defensa de la Alianza Atlántica y podrían sumarse rápidamente al bloque en caso de que tomen esa decisión política.A finales de marzo, la líder del Partido de los Finlandeses, Riika Purra, se pronunció a favor del ingreso de Finlandia en la OTAN en vista de la operación militar lanzada por Rusia en Ucrania.El Parlamento finlandés planea celebrar este abril un debate sobre la seguridad nacional. De cara a esta fecha, los líderes de los principales partidos políticos dan a conocer su postura con respecto a la eventual adhesión del país a la alianza militar.De acuerdo con una encuesta realizada por la cadena de televisión Yle en la primera quincena de marzo, el 62% de los finlandeses se muestran favorables a la adhesión a la OTAN, frente al 16% que se pronuncian en contra. Durante décadas, el grado de apoyo fue del orden del 20% como promedio.El presidente de Rusia, Vladímir Putin, anunció el 24 de febrero pasado el lanzamiento de una "operación militar especial" en Ucrania alegando que las Repúblicas Populares de Donetsk y Lugansk, previamente reconocidas por Moscú como Estados soberanos, necesitan ayuda frente al "genocidio" por parte de Kiev.Uno de los objetivos fundamentales de esa operación, según Putin, es "la desmilitarización y la desnazificación" de Ucrania.Según el Ministerio de Defensa ruso, los ataques militares no están dirigidos contra instalaciones civiles, sino que buscan inutilizar la infraestructura bélica.

