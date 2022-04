La joven aymara que atrapa lectores con sus crónicas desde El Alto

https://mundo.sputniknews.com/20220402/la-joven-aymara-que-atrapa-lectores-con-sus-cronicas-desde-el-alto-1123922280.html

La joven aymara que atrapa lectores con sus cr贸nicas desde El Alto

La escritora, nacida en la ciudad de El Alto en 1995, public贸 recientemente 'Los hijos de Goni', donde a trav茅s de nueve cr贸nicas recorre los cambios... 02.04.2022, Sputnik Mundo

La crisis pol铆tica que deriv贸 en el golpe de Estado de 2019 implic贸 el surgimiento de nuevas voces, que buscaban la manera de hacer p煤blicos los cr铆menes del Gobierno de facto. Una de las m谩s destacadas fue Quya Reyna, una joven aymara, nacida en la ciudad de El Alto, que se vali贸 de las redes sociales y de su ingenio desmedido para atraer a miles de lectores, fascinados por su manera de relatar injusticias, detectar formas de racismo veladas y tambi茅n re铆rse de algunas de las delirantes decisiones de la autoproclamada presidenta Jeanine 脕帽ez (2019-2020).En estos d铆as est谩 presentando en varias ciudades su libro Los hijos de Goni, que re煤ne nueve cr贸nicas contadas en primera persona. Comienzan en 2003, cuando la autora ten铆a ocho a帽os y en la ciudad fueron asesinados decenas de vecinos por las Fuerzas Armadas, al mando del entonces presidente Gonzalo S谩nchez de Lozada (1993-1997 y 2002-2003), en el marco de la llamada "Guerra del Gas".En di谩logo con Sputnik, Quya Reyna 鈥擱eyna Maribel Su帽agua Copa, seg煤n su c茅dula de identidad鈥 cont贸 que hubo un antes y un despu茅s en su escritura, marcado por la masacre de Senkata, cometida por fuerzas militares y policiales en El Alto, el 19 de noviembre de 2019.Formada en la literatura oral, hablar con ella es casi lo mismo que leerla. Sabe cautivar al lector con sus relatos, que abarcan las carencias de la poblaci贸n alte帽a en el comienzo del nuevo milenio, cuando comer un poco de carne era un lujo; hasta tiempos recientes, cuando reprende a las organizaciones de derechos humanos locales por callar ante la masacre de ciudadanos alte帽os."Empec茅 a hacer peque帽os textos en Facebook, un poco contando mi infancia. No eran tanto temas pol铆ticos, sino para contar c贸mo era antes El Alto", explic贸.Luego de vivir de cerca en su ni帽ez la masacre de 2003, de nuevo en 2019 las calles de El Alto se mancharon de sangre: "Pienso que [esa experiencia] te activa la memoria, te vuelve a llevar a estos hechos, y pude rescatar mucho de mi infancia, pero desde un enfoque pol铆tico, con un discurso m谩s potente, no tanto descriptivo, sino interpretativo".Quya Reyna relat贸 que al 2003 "lo viv铆, pero no tanto desde el campo de lucha. Pero, claro, ve铆a en la calle un cotidiano diferente: gente marchando, gente con garrafas, gente buscando comida".En este sentido, lo acontecido en 2019 "te reactiva la memoria de lucha, esa forma de entender el pa铆s. Y dije: 'Bueno, entonces mi rol ahora es escribir'. Porque en ese instante no sab铆a qu茅 hacer".Sus publicaciones se compart铆an cientos de veces en el mundo virtual. "Pienso que mis textos eran le铆dos porque hab铆a urgencia por encontrar referentes de opini贸n", dijo la escritora. En ese momento encontr贸 su voz: "Antes era m谩s tranquila, trataba de no incomodar. Pero 2019 afect贸 a mi posici贸n pol铆tica y cambi贸 incluso mi forma de escribir".La papa es sagradaReyna naci贸 el 18 de febrero de 1995, en una familia dedicada a m煤ltiples oficios para ganarse la vida. En un tiempo ayud贸 a su pap谩 en su carpinter铆a, que tambi茅n cultivaba papas y por eso valoraba inmensamente a cada una, al punto de que no toleraba que sus hijos dejaran alguno de estos tub茅rculos sin comer en el plato.As铆 lo escribi贸 Reyna en su texto "Los hijos de Goni", la primera de las cr贸nicas del libro hom贸nimo: "Una noche, mientras com铆amos, alguien dej贸 unas papas sobrando en el plato, y es que esa era una ofensa a nuestras 'tradiciones de pobreza'. La regla de casa era que despu茅s del almuerzo, cena, o en cualquier comida, los platos deb铆an quedar limpios. No hablo de ir a lavarlos inmediatamente con jab贸n ni nada de eso. Es que no deb铆amos sobrar ning煤n grano de arroz, para nada. La m谩s peque帽a migaja en el piso era un insulto. La m铆nima gota de tecito en la taza era una ofensa. El plato con una sobra de verduras o media papa significaba la decepci贸n de mi padre para con sus hijos"."Goni" es como popularmente se conoc铆a a S谩nchez de Lozada, expresidente que desde 2003 vive exiliado en Miami, Estados Unidos, amparado por los sucesivos gobiernos, da lo mismo que sean estos republicanos o dem贸cratas. Bolivia lo reclama para juzgarlo por el asesinato de 67 personas en aquel octubre inolvidable.Deudas con El AltoLa familia de Reyna pas贸 privaciones en los primeros a帽os de la d茅cada del 2000. Finalmente, pudo estudiar Comunicaci贸n Social en la Universidad Mayor de San Andr茅s (UMSA) para desarrollarse profesional y art铆sticamente."No voy a negar que con la llegada de Evo Morales (2006-2019) s铆 hubo sectores beneficiados por la nacionalizaci贸n y otras pol铆ticas p煤blicas que favorecieron a la ciudadan铆a. Pero sigo sintiendo que en El Alto hay un Estado ausente", cont贸 la escritora, de 27 a帽os.Le parece bien, sobre todo si compara su situaci贸n "con la de mis pap谩s o de otras generaciones, que ni siquiera pod铆an estudiar y ten铆an que someterse al trabajo basado en explotaci贸n o en comercio informal".De todos modos, la escritora se pregunt贸: "驴Por qu茅 yo, siendo alte帽a, tengo que seguir buscando trabajo en sectores donde tambi茅n est谩n explotando? 驴Por qu茅 tengo que migrar a otras ciudades o departamentos para buscar trabajo? En mi ciudad deber铆a haber trabajo".En este sentido, Reyna remarc贸: "No es que no han habido cambios. Han habido, pero estructuralmente falta mucho para que se puedan ver cambios relacionados a lo que buscan los alte帽os".Habla como escribeConsultada sobre su formaci贸n art铆stica, la escritora explic贸: "Puedo darle mucho cr茅dito a mi etapa de depresi贸n traum谩tica, que tuve a partir de 2015. No hablo mucho de ese tema. Pero si no hubiera sido por eso, quiz谩s nunca me hubiera puesto a escribir".En ese momento, entr贸 a un taller de teatro de la UMSA. Buscando desarrollarse m谩s, "me encontr茅 con la Cueva de los Cuentacuentos. Es un espacio donde aprendes sobre narraci贸n oral. Y me qued茅 en eso".De esta manera "me di cuenta de que escrib铆a como hablaba, o hablaba como escrib铆a. Pienso que la gente se conectaba mucho con eso. As铆 poco a poco tuve m谩s lectores. Al principio solamente mis amigos daban like a mis textos". Pero en 2020, mientras el Gobierno de facto met铆a en la c谩rcel a quien criticara a 脕帽ez en las redes sociales, las reflexiones de Reyna se multiplicaban en los muros.La escritora prepara nuevas publicaciones. Dos son investigaciones sociales relacionadas a la poblaci贸n alte帽a. Un texto se va a publicar a trav茅s de la Vicepresidencia del Estado Plurinacional. El otro libro ser谩 impreso con Jicha, "que es el grupo indianista al que pertenezco. Este libro estar谩 enfocado en un aspecto pol铆tico de la identidad alte帽a: cu谩les deber铆an ser las proyecciones de El Alto en un futuro, a partir del indianismo y la identidad".En cuanto a lo literario, tiene varios cuentos en su memoria "que contaba de forma oral, cuando era cuentacuentos o narradora oral. Voy a ponerlos ya en papel y publicarlos".

