https://mundo.sputniknews.com/20220402/inteligencia-estrategica-como-chile-debe-hacer-frente-al-conflicto-ruso-ucraniano-1123925313.html

"Inteligencia estratégica": cómo Chile debe hacer frente al conflicto ruso-ucraniano

"Inteligencia estratégica": cómo Chile debe hacer frente al conflicto ruso-ucraniano

En un contexto marcado por la inflación producto de la pandemia de COVID-19 y el conflicto entre Rusia y Ucrania que ha traído graves consecuencias económicas... 02.04.2022, Sputnik Mundo

2022-04-02T02:10+0000

2022-04-02T02:10+0000

2022-04-02T02:10+0000

américa latina

chile

📈 mercados y finanzas

ucrania

rusia

inflación

alza de precios

geopolítica

💬 opinión y análisis

gobierno de chile

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/0b/1122974582_0:0:3147:1770_1920x0_80_0_0_d64df43ac0b234f6218b780c5726ed79.jpg

América Latina ha sentido con fuerza el conflicto ruso-ucraniano y las consiguientes alzas del precio del petróleo y el trigo, al ser economías muy dependientes. Chile, no ha sido la excepción. Por otro lado, el país sudamericano sigue sufriendo con la inflación y el alza de precios producto de la pandemia de COVID-19, lo cual se ha reflejado en el costo de los bienes esenciales y de primera necesidad.El analista político y académico de las universidades de Valparaíso, Autónoma y Talca, Guillermo Holzmann, comentó a Sputnik que "América Latina es una economía muy dependiente y siendo muy dependiente el problema referente a un conflicto de esta naturaleza es que para poder mirarla y poder tener una respuesta de los países, necesariamente requiere una visión de largo plazo"."En esa perspectiva yo te diría que hay una cierta posición de una guerra híbrida que se da en el terreno de Ucrania y una asimétrica que se da en un plano geopolítico entre Rusia y Estados Unidos", agregó.El analista explicó a Sputnik que Rusia está pidiendo, específicamente, la existencia de un mundo multipolar en donde todos los que estén en la cúspide tengan las mismas capacidades de proponer, de decidir, de incluir en cómo funciona este orden. Holzmann hizo hincapié en que el orden propuesto por Rusia se diferencia de la globalización económica donde Estados Unidos quiere plantear su hegemonía.¿Por qué afecta gravemente a América Latina el conflicto entre Rusia y Ucrania?"Los países de América Latina están mirando qué va a pasar realmente, si acaso conviene más apoyar a Estados Unidos que está presionando, como lo hace normalmente, para que se sumen a las sanciones contra Rusia. Si se suman a China que es un socio muy importante de los países de la región y que ha tenido una especie de observación participante, o se abren a apoyar a Rusia", señaló al académico.Es importante precisar que en los países de la región lo más notorio que ha dejado el conflicto ruso-ucraniano es la inflación.El analista explicó que en los países de la región hay poca capacidad de visión estratégica para enfrentar las implicancias futuras que tiene este conflicto y las alternativas de la reactivación económica que son totalmente distintas a las que se habían planteado en la pandemia.Diputados piden a Boric eliminar el IVAUn grupo de diputados de Renovación Nacional, partido que llevó a la presidencia a Sebastián Piñera (2010-2014 y 2018-2022), solicitó al Gobierno de Gabriel Boric eliminar o reducir el impuesto al valor agregado (IVA) a diversos productos esenciales como el pan, petróleo, gas y parafina que han tenido alzas históricas durante los últimos seis meses.Además, los diputados solicitaron al Gobierno a crear mecanismos para compensar la pérdida en la recaudación fiscal en caso de proceder con la eliminación o reducción del IVA."Ingresamos un proyecto de resolución en el cual le solicitamos y exigimos al presidente de la República eliminar el IVA al pan, a los medicamentos, a los combustibles, a la parafina y al gas", informó el legislador Jorge Durán en un video publicado en su cuenta de Twitter."La crisis ya no da para más. Todos sabíamos que marzo era un mes complejo, por la medida del Banco Central de aumentar las tasas a un nivel inaccesible, que solo privilegia a la banca, que a través de menos crédito lograr mayores utilidades, producto del interés", manifestó el diputado.Finalmente, el parlamentario agregó que "hoy los chilenos exigen medidas y soluciones concretas. El Ingreso Familiar de Emergencia [ayuda económica del Estado para afrontar la crisis producida a partir de la pandemia de COVID-19] ya no se está dando. No se está llegando con ninguna ayuda directa a las familias y solo vemos que se encarecen los bienes esenciales".Cómo debe transitar el gobierno de Boric ante el escenario mundialPara el analista lo fundamental para que el Gobierno de Boric pueda afrontar la crisis y la inflación es estar bien asesorado e informado por sus diplomáticos para tomar las decisiones correctas en un conflicto donde constantemente hay mucha desinformación y noticias falsas."Aquí se requiere que los embajadores hagan una buena tarea para saber qué se están conversando entre Estados Unidos y China, qué están conversando los países europeos, cuáles son las conclusiones que se han tenido con las conversaciones con personas cercanas a Putin, que yo sé efectivamente han tenido una serie de conversaciones, eso es hoy información de inteligencia fundamental que necesita Boric", agregó.El analista señaló que esa información es importante para saber qué postura tener ante el conflicto."Si queremos ser neutrales, tenemos que ser neutrales con información estratégica de primera mano y esa información de primera mano la deben entregar nuestros diplomáticos que están acreditados en Europa, puesto que es conforme a eso que podemos tomar decisiones, con eso es posible construir un escenario real", finalizó Holzmann.

https://mundo.sputniknews.com/20220326/el-conflicto-en-ucrania-exhibe-el-caduco-orden-mundial-y-el-fin-de-la-globalizacion-segun-jalife-1123611125.html

https://mundo.sputniknews.com/20220401/el-precio-del-trigo-golpea-a-chile-pais-de-los-campeones-mundiales-en-comer-pan-1123919480.html

https://mundo.sputniknews.com/20220331/un-experto-las-sanciones-a-rusia-generan-mayor-pobreza-inflacion-y-desempleo-en-america-latina-1123848242.html

chile

ucrania

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Alexis Polo González https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/09/1115893490_0:0:1201:1200_100x100_80_0_0_692f6dcd282532d54957d8b7968cce4c.jpg

Alexis Polo González https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/09/1115893490_0:0:1201:1200_100x100_80_0_0_692f6dcd282532d54957d8b7968cce4c.jpg

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Alexis Polo González https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/09/1115893490_0:0:1201:1200_100x100_80_0_0_692f6dcd282532d54957d8b7968cce4c.jpg

chile, 📈 mercados y finanzas, ucrania, rusia, inflación, alza de precios, geopolítica, 💬 opinión y análisis, gobierno de chile, gabriel boric